Игнорируемый Западом Зеленский взмолился о «зонтике безопасности» для Киева

Украина не собирается возвращать ядерное оружие, вместо этого она хочет получить приглашение в НАТО. Такое заявление сделал Владимир Зеленский.

«Лучше всего это НАТО... Мы не просим предоставить нам или вернуть ядерное оружие. Мы отдали оружие, но ничего не получили», — приводит издание «Страна.ua» слова Зеленского.

По его словам, Киев затрагивает вопрос о гарантиях безопасности на всех уровнях. Зеленский добавил, что озвучил свою позицию не только кандидату в президенты США от республиканцев Дональду Трампу, но и нынешнему американскому лидеру Джо Байдену, а также оппоненту Трампа — вице-президенту США Камале Харрис.