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22 октября, 13:38

Игнорируемый Западом Зеленский взмолился о «зонтике безопасности» для Киева

Зеленский заявил, что Украина хочет не ядерное оружие, а приглашение в НАТО

Украина не собирается возвращать ядерное оружие, вместо этого она хочет получить приглашение в НАТО. Такое заявление сделал Владимир Зеленский.

«Лучше всего это НАТО... Мы не просим предоставить нам или вернуть ядерное оружие. Мы отдали оружие, но ничего не получили», — приводит издание «Страна.ua» слова Зеленского.

По его словам, Киев затрагивает вопрос о гарантиях безопасности на всех уровнях. Зеленский добавил, что озвучил свою позицию не только кандидату в президенты США от республиканцев Дональду Трампу, но и нынешнему американскому лидеру Джо Байдену, а также оппоненту Трампа — вице-президенту США Камале Харрис.

Зеленский спросил у американских коллег, могут ли они назвать ему других союзников или иной «зонтик безопасности». Однако ответа он пока так и не получил.

Зеленскому предложили стать наёмником НАТО
Зеленскому предложили стать наёмником НАТО

Напомним, что в конце сентября Владимир Зеленский прибыл в США для представления своего «плана победы». Известно, что ради встречи с Дональдом Трампом он отложил возвращение в Киев. Переговоры продолжались около часа. В разговоре с Трампом Зеленский заявил, что Украина должна либо иметь ядерное оружие для защиты, либо вступить в НАТО.

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Telegram / Zelenskiy / Official

Дарья Нарыкова
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