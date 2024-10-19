Зеленскому предложили стать наёмником НАТО
Депутат Шеремет: Зеленский может вступить в НАТО в качестве наёмника
Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет подкинул идею Владимиру Зеленскому, жаждущему стать членом НАТО. Он предложил политику вступить в альянс в роли наёмника.
«Если Зеленскому так не терпится, то один из пунктов своего плана он может осуществить самостоятельно и очень быстро, подписав контракт как гражданин Украины в роли наёмника с армией НАТО и тем самым вступить в альянс в индивидуальном порядке», — предложил депутат в разговоре с РИА «Новости».
Шеремет заявил, что Зеленский будет просто незаменим в тренировках бойцов по стрельбе по «бегущей малозаметной мишени».
Напомним, что Владимир Зеленскимй явил миру и Верховной раде свой судьбоносный «план победы», состоящий из пяти пунктов и трёх секретных дополнений, содержание которых раскрыл его советник Подоляк. Главной идеей там является приглашение Украины в НАТО ещё до конца конфликта. Предложения украинского политика на Западе вызвали неоднозначную реакцию, а канцлер ФРГ Олаф Шольц и вовсе заявил, что исполнение пунктов плана приведёт к эскалации конфликта.
Shutterstock / FOTODOM / paparazzza