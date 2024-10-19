Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 октября, 07:06

Зеленскому предложили стать наёмником НАТО

Депутат Шеремет: Зеленский может вступить в НАТО в качестве наёмника

Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет подкинул идею Владимиру Зеленскому, жаждущему стать членом НАТО. Он предложил политику вступить в альянс в роли наёмника.

«Если Зеленскому так не терпится, то один из пунктов своего плана он может осуществить самостоятельно и очень быстро, подписав контракт как гражданин Украины в роли наёмника с армией НАТО и тем самым вступить в альянс в индивидуальном порядке», — предложил депутат в разговоре с РИА «Новости».

Шеремет заявил, что Зеленский будет просто незаменим в тренировках бойцов по стрельбе по «бегущей малозаметной мишени».

«Добавленная стоимость»: Зеленский порадовался превращению Украины в полигон для Запада
«Добавленная стоимость»: Зеленский порадовался превращению Украины в полигон для Запада

Напомним, что Владимир Зеленскимй явил миру и Верховной раде свой судьбоносный «план победы», состоящий из пяти пунктов и трёх секретных дополнений, содержание которых раскрыл его советник Подоляк. Главной идеей там является приглашение Украины в НАТО ещё до конца конфликта. Предложения украинского политика на Западе вызвали неоднозначную реакцию, а канцлер ФРГ Олаф Шольц и вовсе заявил, что исполнение пунктов плана приведёт к эскалации конфликта.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Владимир Озеров
  • Новости
  • Украина
  • Владимир Зеленский
  • НАТО
  • Госдума
  • Михаил Шеремет (депутат)
  • Мировая политика
  • Политика
  • Крым, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров