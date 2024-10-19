Зеленскому предложили стать наёмником НАТО

«Если Зеленскому так не терпится, то один из пунктов своего плана он может осуществить самостоятельно и очень быстро, подписав контракт как гражданин Украины в роли наёмника с армией НАТО и тем самым вступить в альянс в индивидуальном порядке», — предложил депутат в разговоре с РИА «Новости».