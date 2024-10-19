«Добавленная стоимость»: Зеленский порадовался превращению Украины в полигон для Запада

Владимир Зеленский подчеркнул важность Украины как полигона для испытания западного оружия, заявив, что это придаёт «добавленную стоимость» Вооружённым силам Украины (ВСУ). По его мнению, западные партнёры высоко ценят украинский опыт, который бойцы получают на фронте.

«Литва, Латвия, Эстония очень позитивно к этому относятся. Они довольны, поскольку боятся Россию... Они бы хотели, чтобы наши военные защищали их территории... Никто не хочет воевать», — отметил Зеленский.

Он добавил, что благодаря испытаниям западные партнёры лучше понимают, на что делать акцент, и какие технологии действительно эффективны. Таким образом, по его словам, западные страны не теряют средства.

Также Зеленский выделил интерес стран Северной Европы, таких как Финляндия, Швеция, Дания и Исландия, к сотрудничеству с Украиной в сфере производства дронов.

«Они понимают, что вкладывают в наши дроны, а завтра мы будем отдавать эти дроны», — подчеркнул он.

В завершение он отметил, что после недавних соглашений с американским лидером Джо Байденом, США также намерены инвестировать в украинское оборонное производство.