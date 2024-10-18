Зеленский потерял надежду вернуть Украине границы 1991 года
Зеленский признал, что Украина может не выйти на границы 1991 года
Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock/FOTODOM
Владимир Зеленский на пресс-конференции в эфире украинского телемарафона признал, что Украина может не выйти на границы 1991 года после завершения конфликта. Это зависит от разных факторов, но юридически признавать потерю территорий Киев не станет, подчеркнул он.
«В жизни может быть по-разному. Зависит от нас, от нашей прочности, от [того], устали или не устали партнёры, от желания или смены политики. Много вещей», – уклончиво заметил главарь киевского режима в ответ на вопрос о том, возможны ли компромиссы в вопросе восстановления границ 1991 года.
Зеленский сказал, что по-разному может случиться и добавил, что пока Киев юридически не признает те или иные территории российскими, они якобы «останутся украинскими».
Ранее Зеленский настаивал, что конфликт должен завершиться восстановлением границ 1991 года, но в Раде он представил «план победы» без этого пункта. Несмотря на это, план высмеял зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Он заявил, что идея Владимира Зеленского на самом деле состоит всего из одного пункта: «Приглашение Украины в НАТО». А в Германии «план победы» Зеленского назвали планом капитуляции.