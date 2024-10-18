Зеленский потерял надежду вернуть Украине границы 1991 года

Владимир Зеленский на пресс-конференции в эфире украинского телемарафона признал, что Украина может не выйти на границы 1991 года после завершения конфликта. Это зависит от разных факторов, но юридически признавать потерю территорий Киев не станет, подчеркнул он.

«В жизни может быть по-разному. Зависит от нас, от нашей прочности, от [того], устали или не устали партнёры, от желания или смены политики. Много вещей», – уклончиво заметил главарь киевского режима в ответ на вопрос о том, возможны ли компромиссы в вопросе восстановления границ 1991 года.