Байден, Шольц, Стармер и Макрон не позвали Зеленского на встречу по его «плану победы»

Президент США Джо Байден, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Британии Кир Стармер и французский лидер Эмманюэль Макрон обсудили «план победы» Владимира Зеленского. Встреча политиков состоялась в Берлине, а автора на ней не было.

Как сообщает пресс-служба кабмина ФРГ, Байден, Шольц, Стармер и Макрон также обсудили меры по дополнительному укреплению безопасности Незалежной, предоставление ей гуманитарной и финансовой помощи, включая использование доходов от замороженных на Западе российских активов. Что касается «плана победы» Зеленского, то лидеры выразили решимость и дальше поддерживать Киев.