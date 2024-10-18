Байден, Шольц, Стармер и Макрон не позвали Зеленского на встречу по его «плану победы»
Байден, Шольц, Стармер и Макрон обсудили в Берлине «план победы» Зеленского
Президент США Джо Байден, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Британии Кир Стармер и французский лидер Эмманюэль Макрон обсудили «план победы» Владимира Зеленского. Встреча политиков состоялась в Берлине, а автора на ней не было.
Как сообщает пресс-служба кабмина ФРГ, Байден, Шольц, Стармер и Макрон также обсудили меры по дополнительному укреплению безопасности Незалежной, предоставление ей гуманитарной и финансовой помощи, включая использование доходов от замороженных на Западе российских активов. Что касается «плана победы» Зеленского, то лидеры выразили решимость и дальше поддерживать Киев.
«Обсудили «план победы» Зеленского и подтвердили свою решимость продолжать поддерживать Украину», — говорится в пресс-релизе.
На этой неделе, напомним, Зеленский, представляя свой «план победы» в Верховной раде, заявлял, что его цель — завершить конфликт не позже 2025 года. Документ состоит из пяти пунктов и трёх секретных дополнений. Первое положение связано со вступлением Незалежной в НАТО. В Кремле отметили, что Зеленский просто выдаёт за мирный план политику «войны до последнего украинца», продиктованную США. А в Госдуме считают, что выступление Зеленского с новым планом является «бенефисом в театре марионеток». Между тем новый генсек НАТО Марк Рютте заявил, что альянс пока не может поддержать все пункты этого документа.
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