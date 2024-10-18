Зеленский раскрыл «план Б»

Владимир Зеленский после критики на Западе «плана победы» раскрыл «план Б» Украины. По его словам, он заключается в ожидании перемен в политике США после президентских выборов, которые состоятся в ноябре.

«Главный донор помощи Украины — США. Если их политика после выборов изменится — эти изменения и есть «план Б», — сказал Зеленский в эфире украинского телемарафона.