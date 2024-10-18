Зеленский раскрыл «план Б»
Зеленский: «План Б» Украины заключается в ожидании перемен в политике США
Владимир Зеленский после критики на Западе «плана победы» раскрыл «план Б» Украины. По его словам, он заключается в ожидании перемен в политике США после президентских выборов, которые состоятся в ноябре.
«Главный донор помощи Украины — США. Если их политика после выборов изменится — эти изменения и есть «план Б», — сказал Зеленский в эфире украинского телемарафона.
Он отметил, что от политики Вашингтона будет зависеть ход украинского конфликта. При этом Зеленский не уточнил, на какие перемены в американской политике он надеется.
На этой неделе, напомним, Зеленский, представляя свой «план победы» в Верховной раде, заявлял, что его цель — завершить конфликт не позже 2025 года. Документ состоит из пяти пунктов и трёх секретных дополнений. Первое положение связано со вступлением Незалежной в НАТО. В Кремле отметили, что Зеленский просто выдаёт за мирный план политику «войны до последнего украинца», продиктованную США. А в Госдуме считают, что выступление Зеленского с новым планом является «бенефисом в театре марионеток». Между тем новый генсек НАТО Марк Рютте заявил, что альянс пока не может поддержать все пункты этого документа.
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