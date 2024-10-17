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17 октября, 14:40

«Практически невозможно»: Залужный сделал тяжёлое заявление после «плана победы» Зеленского

Залужный: Выйти из «затяжной войны» с Россией практически невозможно

Украина оказалась в состоянии «затяжной войны», выйти из которой практически невозможно. Соответствующее заявление сделал бывший главком ВСУ, а ныне украинский посол в Великобритании Валерий Залужный. Выступая в Королевском институте международных отношений, он признал, что контрнаступление украинской армии в прошлом году под его командованием не было успешным. Причиной провала Залужный назвал недостаточное число поставленных Западом вооружений.

«В результате мы оказались в состоянии затяжной войны. По моему личному мнению, выход из этой затяжной войны кажется практически невозможным», — сказал Залужный.

По мнению Залужного, сейчас конфликт переходит в «позиционную» стадию со «статичными и изнуряющими боями». В результате Россия может набрать полную мощь, считает Залужный.

Напомним, что ранее Владимир Зеленский, представляя свой «план победы» в Верховной раде, заявлял, что его цель — завершить конфликт не позже 2025 года. Документ состоит из пяти пунктов и трёх секретных дополнений. Первое положение связано со вступлением Незалежной в НАТО. В Кремле отметили, что Зеленский просто выдаёт за мирный план политику «войны до последнего украинца», продиктованную США. А в Госдуме считают, что выступление Зеленского с новым планом является «бенефисом в театре марионеток». Между тем новый генсек НАТО Марк Рютте заявил, что альянс пока не может поддержать все пункты «плана победы».

Залужный выступил против мобилизации молодёжи в возрасте от 18 до 25 лет
Залужный выступил против мобилизации молодёжи в возрасте от 18 до 25 лет
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Telegram / Zaluzhnui

Наталья Демьянова
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