«Практически невозможно»: Залужный сделал тяжёлое заявление после «плана победы» Зеленского

Украина оказалась в состоянии «затяжной войны», выйти из которой практически невозможно. Соответствующее заявление сделал бывший главком ВСУ, а ныне украинский посол в Великобритании Валерий Залужный. Выступая в Королевском институте международных отношений, он признал, что контрнаступление украинской армии в прошлом году под его командованием не было успешным. Причиной провала Залужный назвал недостаточное число поставленных Западом вооружений.