Шольц: Исполнение «плана победы»Зеленского приведёт к эскалации конфликта

Канцлер Германии Олаф Шольц отвергает ключевые пункты «плана победы», представленного Владимиром Зеленским. Он считает, что следование предложениям может привести к эскалации конфликта. Об этом сообщает Bild.

Канцлер ФРГ заявил, что выступит против ускоренного приглашения Украины в НАТО. Он напомнил, что, согласно резолюции последнего саммита в Вашингтоне, при принятии данного решения следует учитывать мнение всех союзников. Против данной инициативы уже высказались Германия и США.