Шольц: Исполнение «плана победы»Зеленского приведёт к эскалации конфликта
Олаф Шольц. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis
Канцлер Германии Олаф Шольц отвергает ключевые пункты «плана победы», представленного Владимиром Зеленским. Он считает, что следование предложениям может привести к эскалации конфликта. Об этом сообщает Bild.
Канцлер ФРГ заявил, что выступит против ускоренного приглашения Украины в НАТО. Он напомнил, что, согласно резолюции последнего саммита в Вашингтоне, при принятии данного решения следует учитывать мнение всех союзников. Против данной инициативы уже высказались Германия и США.
Кроме того, согласно официальному документу, Киев обязан выполнить необходимые условия для приёма. То есть, провести реформы в областях демократии, экономики и безопасности. Завершил Шольц напоминанием, что Германия не станет передавать Украине дальнобойные ракеты Taurus.
Напомним, Владимир Зеленский представил Верховной раде Украины свой так называемый план победы. Он состоит из пяти пунктов и трёх секретных дополнений (их содержание, кстати, уже разболтал Подоляк). Первый пункт — приглашение Украины в НАТО ещё до окончания конфликта. Второй и третий касаются ведения боевых действий, четвёртый — экономический, а пятый — пункт о безопасности. Позднее Зеленский заявил, что нанесёт визит в Брюссель, чтобы предоставить план перед Евросоветом.