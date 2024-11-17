Белый дом отказался комментировать решение об ударах вглубь России
Reuters: Белый дом не стал комментировать разрешение бить по РФ ракетами ATACMS
Белый дом не стал комментировать решение президента США Джо Байдена дать добро Киеву на удары вглубь российской территории американскими дальнобойными ракетами. Об этом пишет Reuters.
«Белый дом отказался от комментариев», — пишет агентство.
Напомним, пока ещё действующий американский лидер Джо Байден перед своим уходом с поста президента впервые разрешил Киеву использовать ATACMS для ударов вглубь РФ. При этом в команде Байдена опасаются, что возможные удары ВСУ дальнобойным оружием США могут спровоцировать Россию на силовой ответ против Вашингтона и его союзников.
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