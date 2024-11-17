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17 ноября, 19:10
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США испугались ответа Москвы на дальнобойные удары ВСУ

NYT: В США опасаются реакции России на удары ATACMS по её территории

Представители администрации президента США Джо Байдена выразили опасения, что использование Украиной американских ракет ATACMS для атак по российской территории может вызвать силовой ответ Москвы. Об этом сообщила газета New York Times, ссылаясь на неназванных чиновников.

По информации издания, на текущем этапе предполагается применение ракет для ударов по российским целям в Курской области. Однако источники не исключают, что в будущем Байден может одобрить использование ATACMS и в других регионах.

При этом часть американских официальных лиц считает, что опасения относительно возможной реакции России преувеличены и маловероятно, что Москва будет эскалировать ситуацию до прямого конфликта с США.

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В очередь: Пентагон поставил на место Зеленского, просившего ракеты ATACMS раньше других

Напомним, сегодня, 17 ноября, Байден впервые разрешил Киеву использовать ATACMS для ударов вглубь РФ. Американский лидер принял это решение за два месяца до инаугурации избранного президента Дональда Трампа, который декларировал намерение ограничить поддержку Киева.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Karolis Kavolelis

Анатолий Цейко
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