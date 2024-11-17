США испугались ответа Москвы на дальнобойные удары ВСУ

Представители администрации президента США Джо Байдена выразили опасения, что использование Украиной американских ракет ATACMS для атак по российской территории может вызвать силовой ответ Москвы. Об этом сообщила газета New York Times, ссылаясь на неназванных чиновников.

По информации издания, на текущем этапе предполагается применение ракет для ударов по российским целям в Курской области. Однако источники не исключают, что в будущем Байден может одобрить использование ATACMS и в других регионах.

При этом часть американских официальных лиц считает, что опасения относительно возможной реакции России преувеличены и маловероятно, что Москва будет эскалировать ситуацию до прямого конфликта с США.