В очередь: Пентагон поставил на место Зеленского, просившего ракеты ATACMS раньше других
WSJ: Остин отказал Зеленскому в приоритетной поставке американских ракет ATACMS
Ракеты ATACMS. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mike Mareen
Глава Пентагона Ллойд Остин отказал Владимиру Зеленскому в приоритетной поставке американских ракетных систем ATACMS. Об этом сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на двух чиновников из США и советника из правительства Незалежной.
«Остин отклонил недавнюю просьбу Владимира Зеленского отдать приоритет Украине в обход других покупателей при поставках ATACMS», — указано в статье.
Авторы материала добавили, что Зеленский, по словам Остина, просит слишком многого, когда требует от Вашингтона нарушить более давние соглашения с другими клиентами.
А ранее Life.ru писал, что в Вашингтоне хотят, чтобы Киев применял американские ракеты ATACMS эффективнее. По данным СМИ, США пытаются убедить Украину применять указанное оружие для нанесения ударов по российским объектам, имеющим высокую стратегическую важность.