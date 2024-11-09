В очередь: Пентагон поставил на место Зеленского, просившего ракеты ATACMS раньше других

Глава Пентагона Ллойд Остин отказал Владимиру Зеленскому в приоритетной поставке американских ракетных систем ATACMS. Об этом сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на двух чиновников из США и советника из правительства Незалежной.

«Остин отклонил недавнюю просьбу Владимира Зеленского отдать приоритет Украине в обход других покупателей при поставках ATACMS», — указано в статье.

Авторы материала добавили, что Зеленский, по словам Остина, просит слишком многого, когда требует от Вашингтона нарушить более давние соглашения с другими клиентами.