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9 ноября, 11:55

В очередь: Пентагон поставил на место Зеленского, просившего ракеты ATACMS раньше других

WSJ: Остин отказал Зеленскому в приоритетной поставке американских ракет ATACMS

Ракеты ATACMS. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mike Mareen

Ракеты ATACMS. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mike Mareen

Глава Пентагона Ллойд Остин отказал Владимиру Зеленскому в приоритетной поставке американских ракетных систем ATACMS. Об этом сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на двух чиновников из США и советника из правительства Незалежной.

«Остин отклонил недавнюю просьбу Владимира Зеленского отдать приоритет Украине в обход других покупателей при поставках ATACMS», — указано в статье.

Авторы материала добавили, что Зеленский, по словам Остина, просит слишком многого, когда требует от Вашингтона нарушить более давние соглашения с другими клиентами.

У ВСУ почти не осталось намоленных у Штатов ракет ATACMS, пишут СМИ
У ВСУ почти не осталось намоленных у Штатов ракет ATACMS, пишут СМИ

А ранее Life.ru писал, что в Вашингтоне хотят, чтобы Киев применял американские ракеты ATACMS эффективнее. По данным СМИ, США пытаются убедить Украину применять указанное оружие для нанесения ударов по российским объектам, имеющим высокую стратегическую важность.

Дарья Нарыкова
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