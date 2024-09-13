В США недовольны тем, как Киев использует ракеты ATACMS
CNN: В Вашингтоне хотят, чтобы Киев применял ATACMS эффективнее
Вашингтон пытается убедить Киев применять ракеты ATACMS для нанесения ударов по российским объектам, имеющим высокую стратегическую важность. Об этом пишет телеканал CNN со ссылкой на американского чиновника.
«У министерства обороны ограниченный запас дальнобойных систем <...> поэтому Соединённые Штаты пытаются убедить Украину использовать их с достижением максимального эффекта, а не на разнородные цели в России, которые, как полагают США, имеют небольшую стратегическую ценность», — сообщил собеседник телеканала.
В качестве наиболее подходящих целей для ATACMS в американском руководстве считают те, что располагаются в Крыму. Также в Вашингтоне предлагают наносить этими ракетами удары по военным кораблям, которые находятся рядом с полуостровом.
Напомним, что в последнее время всё чаще стали звучать разговоры об ударах вглубь российской территории американским оружием дальнего радиуса действия. В Белом доме много раз говорили, что не давали согласия на подобное использование своих ракет, однако в перспективе такой возможности не исключают. В свою очередь руководитель российского МИД Сергей Лавров прокомментировал ситуацию, заявив, что этот запрет для Киева уже был снят негласно, но теперь Вашингтон пытается найти причину сделать это публично. Аналогичное мнение высказал и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, назвавший тему «камуфляжной».
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