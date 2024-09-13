В США недовольны тем, как Киев использует ракеты ATACMS

Вашингтон пытается убедить Киев применять ракеты ATACMS для нанесения ударов по российским объектам, имеющим высокую стратегическую важность. Об этом пишет телеканал CNN со ссылкой на американского чиновника.

«У министерства обороны ограниченный запас дальнобойных систем <...> поэтому Соединённые Штаты пытаются убедить Украину использовать их с достижением максимального эффекта, а не на разнородные цели в России, которые, как полагают США, имеют небольшую стратегическую ценность», — сообщил собеседник телеканала.