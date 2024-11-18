Сын Трампа назвал имбецилами разрешивших бить вглубь РФ дальнобойными ракетами

Сын избранного американского лидера Дональда Трампа прокомментировал решение администрации Джо Байдена разрешить ВСУ быть вглубь России дальнобойными ракетами зарубежного производства. По словам Дональда Трампа — младшего, военно-промышленный комплекс США хочет успеть развязать третью мировую войну до того, как должность президента займёт его отец.

«Военно-промышленный комплекс, кажется, хочет удостовериться, что третья мировая будет развязана до того, как у моего отца появится возможность установить мир и спасти человеческие жизни. < > Имбецилы!», — написал он на странице в соцсети X.