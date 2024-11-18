Сын Трампа назвал имбецилами разрешивших бить вглубь РФ дальнобойными ракетами
Дональд Трамп — младший. Обложка © flickr / Gage Skidmore
Сын избранного американского лидера Дональда Трампа прокомментировал решение администрации Джо Байдена разрешить ВСУ быть вглубь России дальнобойными ракетами зарубежного производства. По словам Дональда Трампа — младшего, военно-промышленный комплекс США хочет успеть развязать третью мировую войну до того, как должность президента займёт его отец.
«Военно-промышленный комплекс, кажется, хочет удостовериться, что третья мировая будет развязана до того, как у моего отца появится возможность установить мир и спасти человеческие жизни. < > Имбецилы!», — написал он на странице в соцсети X.
Напомним, действующий президент США Джо Байден 17 ноября разрешил Киеву использовать ATACMS для ударов по территории РФ. Между тем в Байдена опасаются, что такие действия могут привести к ответной силовой реакции со стороны России. После этого разрешение на удары по РФ дали Франция и Британия. В Госдуме сочли действия США, Франции и Британии косвенным объявлением войны России со стороны НАТО.