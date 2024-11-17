Депутат Госдумы Сергей Колунов в беседе с Life.ru заявил, что последние действия президента США Джо Байдена выходят за рамки допустимого. Согласно его словам, решение Франции, Британии и Штатов дать добро на удары вглубь РФ является косвенным объявлением войны России со стороны НАТО.

По его мнению, в преддверии своего ухода с поста Байден пытается оставить свой след в мировой политике, предпринимая шаги, которые могут иметь серьёзные последствия для международной стабильности. И сегодня США одобрили решение о поставках дальнобойных ракет на Украину, которые могут быть использованы для ударов по российским территориям. Этот шаг, по словам депутата, — явное пересечение «красной черты».

«Теперь Байден пошёл дальше, разрешив использовать эти ракеты для террористических атак по российским землям», — отметил парламентарий, добавив, что Франция и Великобритания, следуя примеру США, быстро поддержали эту политику.

Депутат назвал поступок трёх стран «мерзким и трусливым». Он подчеркнул, что такая поддержка Незалежной фактически является косвенным объявлением войны со стороны НАТО.