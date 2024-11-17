Франция и Британия вслед за США разрешили удары вглубь РФ
Le Figaro: Франция и Британия разрешили удары по РФ ракетами SCALP / Storm Shadow
Storm Shadow. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Giannis Papanikos
Париж и Лондон вслед за США разрешили Украине бить вглубь российской территории дальнобойными ракетами. Об этом пишет газета Le Figaro.
В материале указано, что Киев «сможет использовать для этих целей ракеты SCALP / Storm Shadow».
Storm Shadow / SCALP-EG — англо-французская крылатая ракета большой дальности воздушного базирования. Storm Shadow — британское название ракеты. Французский вариант ракеты обозначается аббревиатурой SCALP-EG. Они отличаются тем, что Storm Shadow несёт боеголовку вместо суббоеприпасов. Дальность полёта ракеты составляет примерно 560 км.
Напомним, пока ещё действующий американский лидер Джо Байден перед своим уходом с поста президента впервые разрешил Киеву использовать ATACMS для ударов вглубь РФ. При этом в команде Байдена опасаются, что возможные удары ВСУ дальнобойным оружием США могут спровоцировать Россию на силовой ответ против Вашингтона и его союзников.