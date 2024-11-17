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17 ноября, 19:37

Франция и Британия вслед за США разрешили удары вглубь РФ

Le Figaro: Франция и Британия разрешили удары по РФ ракетами SCALP / Storm Shadow

Storm Shadow. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Giannis Papanikos

Storm Shadow. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Giannis Papanikos

Париж и Лондон вслед за США разрешили Украине бить вглубь российской территории дальнобойными ракетами. Об этом пишет газета Le Figaro.

В материале указано, что Киев «сможет использовать для этих целей ракеты SCALP / Storm Shadow».

Storm Shadow / SCALP-EG — англо-французская крылатая ракета большой дальности воздушного базирования. Storm Shadow — британское название ракеты. Французский вариант ракеты обозначается аббревиатурой SCALP-EG. Они отличаются тем, что Storm Shadow несёт боеголовку вместо суббоеприпасов. Дальность полёта ракеты составляет примерно 560 км.

Напомним, пока ещё действующий американский лидер Джо Байден перед своим уходом с поста президента впервые разрешил Киеву использовать ATACMS для ударов вглубь РФ. При этом в команде Байдена опасаются, что возможные удары ВСУ дальнобойным оружием США могут спровоцировать Россию на силовой ответ против Вашингтона и его союзников.

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Оксана Попова
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