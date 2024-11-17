«Его обвинят»: В США вскрыли подставу с Украиной, которую Байден хочет оставить Трампу

Администрация действующего президента США Джо Байдена до конца его срока планирует и дальше поддерживать Украину, и это усложнит президентство Трампа. Данным предположением поделился профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Duran. По его словам, «лучшим исходом» для новоизбранного лидера будет поражение Киева до его вступления в должность.

«Если Украина рухнет в его президентство, то Трампа обвинят в её поражении. Именно поэтому администрация Байдена делает всё возможное, <...> чтобы Украине удалось продержаться до 20 января», — заявил политолог.

Политолог считает, что у Трампа не выйдет закончить конфликт с выгодой для Штатов, так как ему придётся принять условия Москвы о полном нейтралитете Киева и признании российскими новых регионов и Крыма. Кроме того, палки в колёса новому президенту наставят воинствующие политики — «ястребы» во власти. Миршаймер заявил, что решать вопрос следует именно на поле боя.