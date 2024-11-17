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17 ноября, 05:40

«Его обвинят»: В США вскрыли подставу с Украиной, которую Байден хочет оставить Трампу

Миршаймер: Байден хочет хочет переложить на Трампа вину за поражение Украины

Администрация действующего президента США Джо Байдена до конца его срока планирует и дальше поддерживать Украину, и это усложнит президентство Трампа. Данным предположением поделился профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Duran. По его словам, «лучшим исходом» для новоизбранного лидера будет поражение Киева до его вступления в должность.

«Если Украина рухнет в его президентство, то Трампа обвинят в её поражении. Именно поэтому администрация Байдена делает всё возможное, <...> чтобы Украине удалось продержаться до 20 января», — заявил политолог.

Политолог считает, что у Трампа не выйдет закончить конфликт с выгодой для Штатов, так как ему придётся принять условия Москвы о полном нейтралитете Киева и признании российскими новых регионов и Крыма. Кроме того, палки в колёса новому президенту наставят воинствующие политики — «ястребы» во власти. Миршаймер заявил, что решать вопрос следует именно на поле боя.

Трюдо заявил, что конфликт на Украине требует диалога
Трюдо заявил, что конфликт на Украине требует диалога

Тем временем американские СМИ всерьёз озабочены тем, что у Трампа нет детального плана окончания конфликта на Украине. Отмечается, что хотя избранный президент США и напоминает постоянно, что он готов «закончить всё за сутки», на самом деле не имеет ни чёткого порядка действий, ни команды, которая бы занималась данным вопросом.

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Shutterstock / FOTODOM / Below the Sky

Мария Любицкая
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