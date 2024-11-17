Трюдо заявил, что конфликт на Украине требует диалога
Трюдо: Для завершения конфликта на Украине необходимо взаимодействие
Джастин Трюдо. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Art Babych
Ключевым фактором для завершения конфликта на Украине является взаимодействие, заявил журналистам в рамках саммита АТЭС премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Таким образом он прокомментировал недавний телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и канцлером Германии Олафом Шольцем.
«Я думаю, что мы все понимаем, насколько важно положить конец насилию на Украине, положить конец конфликтам по всему миру, а это требует определённого уровня взаимодействия с коллегами, (В том числе с теми — прим. Life.ru) с кем мы во многих случаях не согласны», — сказал Трюдо.
Однако, отвечая на вопрос, готов ли он сам позвонить российскому президенту, глава канадского правительства отметил, что уровень его доверия к Путину «находится на самом низком уровне». Он также подчеркнул, что Оттава продолжит оказывать Украине всестороннюю поддержку.
Ранее немецкая газета Süddeutsche Zeitung сообщила, что Владимир Путин впервые за два года поговорил с Олафом Шольцем. Дмитрий Песков отметил, что беседа продолжалась час. Зеленский назвал этот разговор «ящиком Пандоры», а, согласно некоторым источникам, и вовсе «взорвался от ярости».