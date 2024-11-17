Трюдо заявил, что конфликт на Украине требует диалога

Ключевым фактором для завершения конфликта на Украине является взаимодействие, заявил журналистам в рамках саммита АТЭС премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Таким образом он прокомментировал недавний телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и канцлером Германии Олафом Шольцем.

«Я думаю, что мы все понимаем, насколько важно положить конец насилию на Украине, положить конец конфликтам по всему миру, а это требует определённого уровня взаимодействия с коллегами, (В том числе с теми — прим. Life.ru) с кем мы во многих случаях не согласны», — сказал Трюдо.