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17 ноября, 04:57

Трюдо заявил, что конфликт на Украине требует диалога

Трюдо: Для завершения конфликта на Украине необходимо взаимодействие

Джастин Трюдо. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Art Babych

Джастин Трюдо. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Art Babych

Ключевым фактором для завершения конфликта на Украине является взаимодействие, заявил журналистам в рамках саммита АТЭС премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Таким образом он прокомментировал недавний телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и канцлером Германии Олафом Шольцем.

«Я думаю, что мы все понимаем, насколько важно положить конец насилию на Украине, положить конец конфликтам по всему миру, а это требует определённого уровня взаимодействия с коллегами, (В том числе с теми — прим. Life.ru) с кем мы во многих случаях не согласны», — сказал Трюдо.

Однако, отвечая на вопрос, готов ли он сам позвонить российскому президенту, глава канадского правительства отметил, что уровень его доверия к Путину «находится на самом низком уровне». Он также подчеркнул, что Оттава продолжит оказывать Украине всестороннюю поддержку.

Боится: В Германии назвали скрытый смысл звонка Шольца Путину
Боится: В Германии назвали скрытый смысл звонка Шольца Путину

Ранее немецкая газета Süddeutsche Zeitung сообщила, что Владимир Путин впервые за два года поговорил с Олафом Шольцем. Дмитрий Песков отметил, что беседа продолжалась час. Зеленский назвал этот разговор «ящиком Пандоры», а, согласно некоторым источникам, и вовсе «взорвался от ярости».

Анатолий Цейко
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