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16 ноября, 01:31

«Ящик Пандоры»: Зеленского насторожил звонок Шольца Путину

Зеленский назвал звонок Шольца Путину «ящиком Пандоры»

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Глава киевского режима Владимир Зеленский выразил обеспокоенность из-за звонка канцлера Германии Олафа Шольца президенту России Владимиру Путину. Свою позицию он озвучил в видео, опубликованном в его телеграм-канале.

«Звонок Олафа, по моему мнению, — это «ящик Пандоры». Теперь могут быть другие разговоры, другие звонки», — отметил Зеленский.

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Напомним, ранее в Кремле подтвердили, что Владимир Путин и Олаф Шольц провели телефонный разговор — первый с декабря 2022 года. Позже кабмин ФРГ раскрыл подробности беседы. Согласно сообщению, немецкий лидер заявил российскому, что конфликт на Украине необходимо завершить, и призвал к переговорам для установления «справедливого и прочного мира».

Анатолий Цейко
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