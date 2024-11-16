«Ящик Пандоры»: Зеленского насторожил звонок Шольца Путину

Глава киевского режима Владимир Зеленский выразил обеспокоенность из-за звонка канцлера Германии Олафа Шольца президенту России Владимиру Путину. Свою позицию он озвучил в видео, опубликованном в его телеграм-канале.

«Звонок Олафа, по моему мнению, — это «ящик Пандоры». Теперь могут быть другие разговоры, другие звонки», — отметил Зеленский.

Напомним, ранее в Кремле подтвердили, что Владимир Путин и Олаф Шольц провели телефонный разговор — первый с декабря 2022 года. Позже кабмин ФРГ раскрыл подробности беседы. Согласно сообщению, немецкий лидер заявил российскому, что конфликт на Украине необходимо завершить, и призвал к переговорам для установления «справедливого и прочного мира».