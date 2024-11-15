Шольц в разговоре с Путиным призвал к переговорам с Украиной

Кабмин ФРГ подтвердил, что президент России Владимир Путин и канцлер Германии Олаф Шольц провели телефонный разговор, который стал первым за два года. Там также раскрыли подробности беседы.

По словам официального представителя немецкого правительства Штеффена Хебештрайта, Шольц заявил Путину, что конфликт на Украине необходимо завершить, и призвал к переговорам для установления «справедливого и прочного мира». При всём этом канцлер Германии сообщил, что Берлин продолжит поддерживать Киев.

«Канцлер настаивал на готовности России к переговорам с Украиной с целью достижения справедливого и долгосрочного мира», — отметил Хебештрайт.

Также выяснилось, что Шольц перед беседой с Путиным созвонился с Владимиром Зеленским и намерен отчитаться ему после разговора с российским лидером.