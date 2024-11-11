«Не в одностороннем порядке»: Шольц рассказал, когда поговорит с Путиным

Действующий канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что планирует провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, однако подчеркнул, что этот шаг не будет предпринят без предварительных согласований с международными партнёрами.

В интервью телеканалу ARD Шольц подтвердил своё намерение поговорить с российским лидером. Он добавил, что решение будет принято с учетом консультаций с рядом других стран.

«Да, я собрался поговорить с российским президентом в надлежащее время. Но я не буду этого делать в одностороннем порядке. Это предусматривает многие контакты, переговоры с очень многими, которые я активно веду уже давно», — отметил канцлер.

Шольц сообщил, что разговор с Путиным может состояться в ближайшее время, однако точная дата пока не названа.