«Не в одностороннем порядке»: Шольц рассказал, когда поговорит с Путиным
Шольц подтвердил готовность поговорить с Путиным после консультаций с партнёрами
Олаф Шольц. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Juergen Nowak
Действующий канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что планирует провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, однако подчеркнул, что этот шаг не будет предпринят без предварительных согласований с международными партнёрами.
В интервью телеканалу ARD Шольц подтвердил своё намерение поговорить с российским лидером. Он добавил, что решение будет принято с учетом консультаций с рядом других стран.
«Да, я собрался поговорить с российским президентом в надлежащее время. Но я не буду этого делать в одностороннем порядке. Это предусматривает многие контакты, переговоры с очень многими, которые я активно веду уже давно», — отметил канцлер.
Шольц сообщил, что разговор с Путиным может состояться в ближайшее время, однако точная дата пока не названа.
Тем временем Шольц пытается собрать заново развалившееся Правительство ФРГ. Сообщается, что пост уволенного министра финансов страны Линднера займёт вице-канцлер Хабек.