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11 ноября, 00:05

«Не в одностороннем порядке»: Шольц рассказал, когда поговорит с Путиным

Шольц подтвердил готовность поговорить с Путиным после консультаций с партнёрами

Олаф Шольц. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Juergen Nowak

Олаф Шольц. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Juergen Nowak

Действующий канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что планирует провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, однако подчеркнул, что этот шаг не будет предпринят без предварительных согласований с международными партнёрами.

В интервью телеканалу ARD Шольц подтвердил своё намерение поговорить с российским лидером. Он добавил, что решение будет принято с учетом консультаций с рядом других стран.

«Да, я собрался поговорить с российским президентом в надлежащее время. Но я не буду этого делать в одностороннем порядке. Это предусматривает многие контакты, переговоры с очень многими, которые я активно веду уже давно», — отметил канцлер.

Шольц сообщил, что разговор с Путиным может состояться в ближайшее время, однако точная дата пока не названа.

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Тем временем Шольц пытается собрать заново развалившееся Правительство ФРГ. Сообщается, что пост уволенного министра финансов страны Линднера займёт вице-канцлер Хабек.

Анатолий Цейко
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