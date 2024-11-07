Канцлер ФРГ Шольц в январе поднимет вопрос о вотуме доверия его правительству

Канцлер ФРГ Олаф Шольц намерен в январе 2025 года поднять в Бундестаге вопрос о вотуме доверия его правительству на фоне проблем, которые переживает Германия.

«Сразу на первой неделе заседания Бундестага в новом году я подниму вопрос о вотуме доверия, с тем чтобы Бундестаг мог проголосовать об этом 15 января», — сказал Шольц журналистам в Берлине.

Это может привести к досрочным парламентским выборам в стране, которые могут состояться до конца марта 2025-го.

Политик также объяснил отставку министра финансов Кристиана Линднера. По словам канцлера, чиновник действовал неконструктивно в связи с бюджетными вопросами и блокировал принятие необходимых законов.