Канцлер ФРГ Шольц в январе поднимет вопрос о вотуме доверия его правительству
Канцлер ФРГ Олаф Шольц. Обложка © X / Bundeskanzler Olaf Scholz
Канцлер ФРГ Олаф Шольц намерен в январе 2025 года поднять в Бундестаге вопрос о вотуме доверия его правительству на фоне проблем, которые переживает Германия.
«Сразу на первой неделе заседания Бундестага в новом году я подниму вопрос о вотуме доверия, с тем чтобы Бундестаг мог проголосовать об этом 15 января», — сказал Шольц журналистам в Берлине.
Это может привести к досрочным парламентским выборам в стране, которые могут состояться до конца марта 2025-го.
Политик также объяснил отставку министра финансов Кристиана Линднера. По словам канцлера, чиновник действовал неконструктивно в связи с бюджетными вопросами и блокировал принятие необходимых законов.
Напомним, даже простые жители Германии начали осознавать серьёзные проблемы, которые угрожают экономике страны. Замечено приближение четырёх ключевых факторов, вызывающих экономические проблемы. Кроме того, правящая коалиция всё чаще не может договориться по волнующим вопросам и может распасться.