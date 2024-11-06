Шольц отправил в отставку министра финансов Германии

Канцлер ФРГ Олаф Шольц отправил в отставку министра финансов страны Кристиана Линднера. Об этом пишет газета Welt.

По данным издания Bild, Шольц в ходе заседания коалиционного комитета, прошедшего вечером 6 ноября, отверг инициативу главы Минфина о досрочных выборах в качестве выхода страны из экономического кризиса. Информация появилась на фоне возможного распада правящей коалиции.