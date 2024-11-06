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6 ноября, 20:17

Шольц отправил в отставку министра финансов Германии

Канцлер ФРГ Шольц отправил в отставку министра финансов Линднера

Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер. Обложка © X / Christian Lindner

Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер. Обложка © X / Christian Lindner

Канцлер ФРГ Олаф Шольц отправил в отставку министра финансов страны Кристиана Линднера. Об этом пишет газета Welt.

По данным издания Bild, Шольц в ходе заседания коалиционного комитета, прошедшего вечером 6 ноября, отверг инициативу главы Минфина о досрочных выборах в качестве выхода страны из экономического кризиса. Информация появилась на фоне возможного распада правящей коалиции.

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Ранее сообщалось, что жители Германии начали осознавать серьёзные проблемы, которые угрожают экономике страны. Замечено приближение четырёх ключевых факторов, вызывающих экономические проблемы.

Артур Лапсаков
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