Шольц отправил в отставку министра финансов Германии
Канцлер ФРГ Шольц отправил в отставку министра финансов Линднера
Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер. Обложка © X / Christian Lindner
Канцлер ФРГ Олаф Шольц отправил в отставку министра финансов страны Кристиана Линднера. Об этом пишет газета Welt.
По данным издания Bild, Шольц в ходе заседания коалиционного комитета, прошедшего вечером 6 ноября, отверг инициативу главы Минфина о досрочных выборах в качестве выхода страны из экономического кризиса. Информация появилась на фоне возможного распада правящей коалиции.
Ранее сообщалось, что жители Германии начали осознавать серьёзные проблемы, которые угрожают экономике страны. Замечено приближение четырёх ключевых факторов, вызывающих экономические проблемы.