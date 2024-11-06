Выборы в США
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 ноября, 10:44

Олаф Шольц поздравил Трампа с избранием на пост президента США

Канцлер ФРГ Олаф Шольц направил Дональду Трампу поздравления с избранием на должность главы Штатов. Он заявил, что Германия и США продолжат выгодное для граждан обеих стран партнёрство.

«Я поздравляю Дональда Трампа с избранием президентом США. Германия и США давно и успешно сотрудничают в деле содействия процветанию и свободе по обе стороны Атлантики. Мы будем продолжать это делать на благо наших граждан», — говорится в посте на личной странице Шольца в социальной сети X.

В Кремле назвали уткой фаер-шоу российской авиации у границ США в честь победы Трампа
В Кремле назвали уткой фаер-шоу российской авиации у границ США в честь победы Трампа

Напомним, что выборы президента Штатов начались 5 ноября. Кандидатом от демпартии выступила Камала Харрис, её соперником от республиканцев — Дональд Трамп. К настоящему моменту избирательные участки в США закрыты, проводится подсчёт голосов. При этом экзитполы и данные средств массовой информации говорят о победе Трампа. Сам политик уже заявил, что выиграл выборы. С победой его уже поздравили президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху и глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

Обложка ©

ТАСС / ЕРА, © Shutterstock / FOTODOM / Evan El-Amin

Юрий Лысенко
  • Новости
  • США
  • Дональд Трамп
  • Олаф Шольц
  • Германия
  • Выборы в США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar