Олаф Шольц поздравил Трампа с избранием на пост президента США

Канцлер ФРГ Олаф Шольц направил Дональду Трампу поздравления с избранием на должность главы Штатов. Он заявил, что Германия и США продолжат выгодное для граждан обеих стран партнёрство.

«Я поздравляю Дональда Трампа с избранием президентом США. Германия и США давно и успешно сотрудничают в деле содействия процветанию и свободе по обе стороны Атлантики. Мы будем продолжать это делать на благо наших граждан», — говорится в посте на личной странице Шольца в социальной сети X.