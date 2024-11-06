Олаф Шольц поздравил Трампа с избранием на пост президента США
Канцлер ФРГ Олаф Шольц направил Дональду Трампу поздравления с избранием на должность главы Штатов. Он заявил, что Германия и США продолжат выгодное для граждан обеих стран партнёрство.
«Я поздравляю Дональда Трампа с избранием президентом США. Германия и США давно и успешно сотрудничают в деле содействия процветанию и свободе по обе стороны Атлантики. Мы будем продолжать это делать на благо наших граждан», — говорится в посте на личной странице Шольца в социальной сети X.
Напомним, что выборы президента Штатов начались 5 ноября. Кандидатом от демпартии выступила Камала Харрис, её соперником от республиканцев — Дональд Трамп. К настоящему моменту избирательные участки в США закрыты, проводится подсчёт голосов. При этом экзитполы и данные средств массовой информации говорят о победе Трампа. Сам политик уже заявил, что выиграл выборы. С победой его уже поздравили президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху и глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.
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