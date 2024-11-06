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6 ноября, 09:01

Нетаньяху поздравил Трампа и понадеялся на мощное обновление союза Израиля с США

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и Дональд Трамп. ФОто © Shutterstock / FOTODOM / Jonah Elkowitz, © TACC / EPA

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и Дональд Трамп. ФОто © Shutterstock / FOTODOM / Jonah Elkowitz, © TACC / EPA

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поздравил Дональда Трампа с «огромной победой» на выборах в США. Представитель страны Ближнего Востока назвал это «величайшим возвращением».

«Ваше (Трампа, — Прим. Life.ru) историческое возвращение в Белый дом открывает новую главу для Америки и знаменует мощное обновление великого союза между Израилем и Америкой»,написал Нетаньяху на английском в соцсети X.

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Напомним, выборы президента США состоялись 5 ноября. От демократов кандидатом стала Камала Харрис, её соперник — республиканец Дональд Трамп. Избирательные участки в Штатах уже закрылись, сейчас идёт подсчёт голосов. Но экзитполы, а также прогнозы СМИ показывают, что Трамп опережает Харрис. Сам республиканец уже заявил о своей победе.

Наталья Афонина
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