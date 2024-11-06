Нетаньяху поздравил Трампа и понадеялся на мощное обновление союза Израиля с США

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поздравил Дональда Трампа с «огромной победой» на выборах в США. Представитель страны Ближнего Востока назвал это «величайшим возвращением».

«Ваше (Трампа, — Прим. Life.ru) историческое возвращение в Белый дом открывает новую главу для Америки и знаменует мощное обновление великого союза между Израилем и Америкой», — написал Нетаньяху на английском в соцсети X.