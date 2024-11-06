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6 ноября, 08:19

Зеленский признал победу Трампа и уже просит о поддержке

Зеленский поздравил Дональда Трампа с победой на выборах президента США

Владимир Зеленский поздравил Дональда Трампа с победой на выборах президента США. Соответствующий пост появился на его странице в соцсети Х.

Главарь киевского режима заявил, что рассчитывает на дальнейшую «мощную двухпартийную поддержку Украины в Соединённых Штатах».

«Я ценю приверженность президента Трампа к подходу «мир через силу» по глобальным делам. Именно этот принцип реально приблизит справедливый мир в Украине. Надеюсь, что мы вместе воплотим его в жизнь», — написал он.

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Напомним, выборы президента США состоялись 5 ноября. От демократов кандидатом стала Камала Харрис, её соперник — республиканец Дональд Трамп. Избирательные участки в Штатах уже закрылись, сейчас идёт подсчёт голосов. Но экзитполы, а также прогнозы СМИ показывают, что Трамп опережает Харрис. Сам республиканец уже заявил о своей победе.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Evan El-Amin

Марина Фещенко
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