Зеленский признал победу Трампа и уже просит о поддержке

Владимир Зеленский поздравил Дональда Трампа с победой на выборах президента США. Соответствующий пост появился на его странице в соцсети Х.

«Я ценю приверженность президента Трампа к подходу «мир через силу» по глобальным делам. Именно этот принцип реально приблизит справедливый мир в Украине. Надеюсь, что мы вместе воплотим его в жизнь», — написал он.