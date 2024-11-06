Трамп объявил о своей победе на выборах президента США
Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock/FOTODOM/Jonah Elkowitz
Кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп объявил о своей победе на выборах президента США, выступая перед сторонниками во Флориде.
«Это политическая победа, которой наша страна ещё никогда не видела. Я хочу поблагодарить американский народ за необычайную честь быть избранным вашим 47-м президентом», — сказал Трамп.
Напомним, выборы президента США состоялись 5 ноября. От демократов кандидатом стала Камала Харрис, её соперник — республиканец Дональд Трамп. Избирательные участки в Штатах уже закрылись, сейчас идёт подсчёт голосов. Но экзитполы, а также прогнозы СМИ показывают, что Трамп опережает Харрис.