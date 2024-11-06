Кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп объявил о своей победе на выборах президента США, выступая перед сторонниками во Флориде.

«Это политическая победа, которой наша страна ещё никогда не видела. Я хочу поблагодарить американский народ за необычайную честь быть избранным вашим 47-м президентом», — сказал Трамп.