Глава Еврокомиссии сделала Трампу заманчивое предложение после победы на выборах

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен поздравила Дональда Трампа с победой на выборах в США, заявив, что ЕС и Америка — больше, чем просто союзники.



«Я сердечно поздравляю Дональда Трампа. ЕС и США — больше, чем просто союзники. Мы связаны настоящим партнёрством между нашими народами, объединяющим 800 миллионов граждан», — написала Урсула фон дер Ляйен в соцсети X и предложила американскому политику работать вместе над сильной трансатлантической повесткой, которая способна принести пользу ЕС и США.