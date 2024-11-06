Глава Еврокомиссии сделала Трампу заманчивое предложение после победы на выборах
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поздравила Трампа с победой на выборах
Урсула фон дер Ляйен. Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis
Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен поздравила Дональда Трампа с победой на выборах в США, заявив, что ЕС и Америка — больше, чем просто союзники.
«Я сердечно поздравляю Дональда Трампа. ЕС и США — больше, чем просто союзники. Мы связаны настоящим партнёрством между нашими народами, объединяющим 800 миллионов граждан», — написала Урсула фон дер Ляйен в соцсети X и предложила американскому политику работать вместе над сильной трансатлантической повесткой, которая способна принести пользу ЕС и США.
Тем временем в Госдуме рассказали, что выборы в США приблизят завершение конфликта на Украине. По мнению депутата, оба кандидата, и Дональд Трамп, и Камала Харрис, будут стремиться к завершению войны, разница будет разве что в сроках. Отношения между РФ и США переживают глубокий кризис, поэтому на их восстановление потребуется определённое время.