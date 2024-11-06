В Госдуме рассказали, как будут складываться отношения с США при Трампе

Президентские выборы в США так или иначе окажут мощное влияние на ход украинского конфликта. При этом оба кандидата, и Дональд Трамп, и Камала Харрис, будут стремиться к завершению войны, разница будет разве что в сроках. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал депутат Госдумы Алексей Чепа.

«Обязательно произойдут подвижки в украинском конфликте. Текущее его состояние не устраивает США, так что изменения произойдут вне зависимости от того, кто победит. В случае победы республиканцев, конфликт завершится быстрее, в случае демократов — медленнее, потому что именно при них началось это противостояние, им будет сложнее из него выходить», — пояснил парламентарий.

Чепа считает, что республиканцы могут проявить более принципиальную позицию, однако многие прозвучавшие сегодня заявления о завершении украинского конфликта могут быть лишь элементами предвыборного пиара. Депутат также отметил, что отношения между РФ и США переживают глубокий кризис, поэтому на их восстановление потребуется определённое время.