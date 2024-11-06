В Госдуме рассказали, как будут складываться отношения с США при Трампе
Депутат ГД Чепа: Выборы в США приблизят завершение конфликта на Украине
Президентские выборы в США так или иначе окажут мощное влияние на ход украинского конфликта. При этом оба кандидата, и Дональд Трамп, и Камала Харрис, будут стремиться к завершению войны, разница будет разве что в сроках. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал депутат Госдумы Алексей Чепа.
«Обязательно произойдут подвижки в украинском конфликте. Текущее его состояние не устраивает США, так что изменения произойдут вне зависимости от того, кто победит. В случае победы республиканцев, конфликт завершится быстрее, в случае демократов — медленнее, потому что именно при них началось это противостояние, им будет сложнее из него выходить», — пояснил парламентарий.
Чепа считает, что республиканцы могут проявить более принципиальную позицию, однако многие прозвучавшие сегодня заявления о завершении украинского конфликта могут быть лишь элементами предвыборного пиара. Депутат также отметил, что отношения между РФ и США переживают глубокий кризис, поэтому на их восстановление потребуется определённое время.
«Отношение к России по ряду вопросов не изменятся. Есть принципиальная позиция — продолжать конфронтацию с нашей страной. Сейчас же отношения настолько плохие, что меняться они будут крайне долго. Да, Украине перестанут помогать в любом случае, но ждать скорого потепления отношений России и США не стоит», — подытожил политик.
Ранее Дональд Трамп объявил себя победителем президентской гонки в США. Он также заявил, что планирует положить конец всем войнам, а не развязывать новые. В связи с этим новости о его победе были положительно встречены российскими политиками. Летом республиканец заявлял, что хотел бы вновь поладить с президентом России Владимиром Путиным в случае победы на выборах.
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