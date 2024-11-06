Песков нашёл объяснение оптимизму у россиян по поводу победы Трампа

Оптимистичная реакция российских политиков на победу Дональда Трампа связана с его стремлением к мирному разрешению международных конфликтов. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Были и заявления, в которых речь шла о его мирных устремлениях на международной арене и о его устремлениях на то, чтобы прервать эту спираль и тотальную политику, нацеленную на продолжение старых войн и развязывание новых войн», — отметил Песков.

Ранее Песков сообщил, что верит в способность Дональда Трампа внесли лепту в завершение конфликта на Украине в случае избрания президентом США. Однако, по его мнению, это не может случиться за одну ночь.