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6 ноября, 09:38

Песков нашёл объяснение оптимизму у россиян по поводу победы Трампа

Песков: Оптимизм по поводу победы Трампа объясняется его мирными обещаниями

Оптимистичная реакция российских политиков на победу Дональда Трампа связана с его стремлением к мирному разрешению международных конфликтов. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Были и заявления, в которых речь шла о его мирных устремлениях на международной арене и о его устремлениях на то, чтобы прервать эту спираль и тотальную политику, нацеленную на продолжение старых войн и развязывание новых войн», — отметил Песков.

Ранее Песков сообщил, что верит в способность Дональда Трампа внесли лепту в завершение конфликта на Украине в случае избрания президентом США. Однако, по его мнению, это не может случиться за одну ночь.

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Американские СМИ прогнозируют, что Дональд Трамп одержит победу на выборах президента США. Это станет вторым случаем в истории страны, когда кто-то займет пост президента два срока подряд, но не подряд. Первым таким президентом был Гровер Кливленд в конце 19 века. Таким образом, 45-й президент Трамп станет также 47-м президентом США.

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Life.ru, © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Марина Фещенко
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