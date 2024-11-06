Песков нашёл объяснение оптимизму у россиян по поводу победы Трампа
Песков: Оптимизм по поводу победы Трампа объясняется его мирными обещаниями
Оптимистичная реакция российских политиков на победу Дональда Трампа связана с его стремлением к мирному разрешению международных конфликтов. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Были и заявления, в которых речь шла о его мирных устремлениях на международной арене и о его устремлениях на то, чтобы прервать эту спираль и тотальную политику, нацеленную на продолжение старых войн и развязывание новых войн», — отметил Песков.
Ранее Песков сообщил, что верит в способность Дональда Трампа внесли лепту в завершение конфликта на Украине в случае избрания президентом США. Однако, по его мнению, это не может случиться за одну ночь.
Американские СМИ прогнозируют, что Дональд Трамп одержит победу на выборах президента США. Это станет вторым случаем в истории страны, когда кто-то займет пост президента два срока подряд, но не подряд. Первым таким президентом был Гровер Кливленд в конце 19 века. Таким образом, 45-й президент Трамп станет также 47-м президентом США.
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