Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков верит в способность Дональда Трампа внесли лепту в завершение конфликта на Украине в случае избрания президентом США. Однако, по его мнению, это не может случиться за одну ночь.

«Мы неоднократно говорили, что США в состоянии поспособствовать завершению конфликта. Это нельзя сделать за одну ночь, но поскольку именно США являются государством, которое разжигает и постоянно подбрасывает керосин в этот конфликт и принимают участие, то сша способны траекторию внешней политики изменить. Но каким образом будет сделано и будет ли, посмотрим после января» , – сказал представитель Кремля на брифинге.

Напомним, что Трамп выступает за мирные переговоры с Украиной и является противником военной помощи ВСУ. Также он неоднократно упоминал о том, что заинтересован в хороших отношениях с Россией. Кстати, помощники Трампа разработали план по прекращению боёв на Украине. Если бизнесмена на ноябрьских выборах изберут главой Белого дома, то Киев получит больше оружия только при условии прекращения огня и при начале переговоров с Москвой. Сам же Трамп неоднократно заявлял, что планирует решить украинский конфликт ещё до инаугурации. В Кремле в ответ на это подчеркнули, что план советников Трампа по урегулированию украинского конфликта должен учитывать множество факторов.