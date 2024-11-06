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6 ноября, 09:30

Песков высказался о способности Трампа закончить СВО «‎за одну ночь»

Песков верит в способность Трампа внесли лепту в завершение СВО, но не за ночь

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков верит в способность Дональда Трампа внесли лепту в завершение конфликта на Украине в случае избрания президентом США. Однако, по его мнению, это не может случиться за одну ночь.

«Мы неоднократно говорили, что США в состоянии поспособствовать завершению конфликта. Это нельзя сделать за одну ночь, но поскольку именно США являются государством, которое разжигает и постоянно подбрасывает керосин в этот конфликт и принимают участие, то сша способны траекторию внешней политики изменить. Но каким образом будет сделано и будет ли, посмотрим после января», – сказал представитель Кремля на брифинге.

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Напомним, что Трамп выступает за мирные переговоры с Украиной и является противником военной помощи ВСУ. Также он неоднократно упоминал о том, что заинтересован в хороших отношениях с Россией. Кстати, помощники Трампа разработали план по прекращению боёв на Украине. Если бизнесмена на ноябрьских выборах изберут главой Белого дома, то Киев получит больше оружия только при условии прекращения огня и при начале переговоров с Москвой. Сам же Трамп неоднократно заявлял, что планирует решить украинский конфликт ещё до инаугурации. В Кремле в ответ на это подчеркнули, что план советников Трампа по урегулированию украинского конфликта должен учитывать множество факторов.

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kremlin.ru

Андрей Бражников
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