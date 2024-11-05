Вучич рассказал о возможном предложении Трампа России и Украине

Президент Сербии Александр Вучич в эфире Happy TV предположил, что в случае победы на выборах Дональд Трамп может предложить России и Украине рождественское перемирие, начиная с католического Рождества 23 декабря и заканчивая православным 8 января. Сербский лидер считает, что это предложение позволит Трампу постепенно наладить отношения с Россией и предотвратить её полное сближение с Китаем.

«Трамп попытается постепенно привлекать россиян через перемирие и другие отношения, чтобы они не оставались в полном одиночестве с КНР, это стратегически. А перед тем, предполагаю, у меня нет доказательств, но предчувствую, что его предложением будет некая разновидность рождественского перемирия… от 23 декабря до 8 января, около 15 дней и это был бы огромный успех. Вопрос, согласятся ли россияне на это», — заявил Вучич.

По мнению сербского лидера, подход Трампа к урегулированию украинского конфликта будет кардинально отличаться от стратегии его конкурентки Камалы Харрис, которая, в случае победы, также может снизить поддержку Украины под давлением общественного мнения в США.

Вучич подчеркнул, что у российских военных сейчас инициативная позиция на всех участках фронта, и результат такого перемирия остаётся под вопросом. При этом, добавил он, Украина не сможет продолжать противостояние без серьёзной поддержки США, несмотря на собственное стремление к защите.