В США раскрыли план Трампа по окончанию конфликта на Украине
The Hill: Трамп может закончить конфликт ультиматумом Путину и Зеленскому
Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Evan El-Amin
Если Дональд Трамп победит на выборах президента США, он может предъявить ультиматум Москве и Киеву, чтобы покончить с конфликтом на Украине. С такими данными выступает издание The Hill. По его мнению, республиканец сможет стать «двигателем перемен», необходимых Киеву.
«Он подтолкнёт президента Владимира Зеленского к столу переговоров с помощью рычага поддержки США. России он может угрожать прямо противоположным: расширением поддержки США для Украины и разрушительной экономической войной», — говорится в тексте.
По данным агентства, сейчас положение дел в состоянии цугцванга, когда игрок, вынужденный сделать ход, может только усугубить ситуацию, поэтому ход Трампа может сработать.
Дональд Трамп не первый раз упоминает свою возможность прекратить украинский конфликт. Недавно ему возразил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, отметив, что кандидата будет ждать участь убитого президента Джона Кеннеди, если он будет потакать России.