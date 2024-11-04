В США раскрыли план Трампа по окончанию конфликта на Украине

Если Дональд Трамп победит на выборах президента США, он может предъявить ультиматум Москве и Киеву, чтобы покончить с конфликтом на Украине. С такими данными выступает издание The Hill. По его мнению, республиканец сможет стать «двигателем перемен», необходимых Киеву.

«Он подтолкнёт президента Владимира Зеленского к столу переговоров с помощью рычага поддержки США. России он может угрожать прямо противоположным: расширением поддержки США для Украины и разрушительной экономической войной», — говорится в тексте.

По данным агентства, сейчас положение дел в состоянии цугцванга, когда игрок, вынужденный сделать ход, может только усугубить ситуацию, поэтому ход Трампа может сработать.