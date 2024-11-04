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3 ноября, 22:08

«Я не должен был уходить»: Трамп рассказал о своей большой ошибке

Дональд Трамп назвал ошибкой уход из Белого дома после выборов 2020 года

Бывший президент США и кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что считает своей ошибкой уход из Белого дома после выборов 2020 года, результаты которых он до сих пор не признаёт. Об этом он сообщил на митинге в городе Литице, штат Пенсильвания.

«У нас была самая безопасная граница за всю историю страны в день, когда я ушёл. Я не должен был уходить. Честно говоря, <…> мы так хорошо справлялись, у нас было всё великолепно. А теперь на каждом избирательном участке стоят сотни юристов», — подчеркнул Трамп, обращаясь к своим сторонникам.

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Напомним, Трамп неоднократно заявлял о том, что выборы в США в 2020 году были нелегитимны. По его словам, именно он тогда одержал «победу с большим отрывом», а демократы попросту «украли» у него президентский пост.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Phil Mistry

Анатолий Цейко
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