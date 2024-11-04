«Я не должен был уходить»: Трамп рассказал о своей большой ошибке

Бывший президент США и кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что считает своей ошибкой уход из Белого дома после выборов 2020 года, результаты которых он до сих пор не признаёт. Об этом он сообщил на митинге в городе Литице, штат Пенсильвания.

«У нас была самая безопасная граница за всю историю страны в день, когда я ушёл. Я не должен был уходить. Честно говоря, <…> мы так хорошо справлялись, у нас было всё великолепно. А теперь на каждом избирательном участке стоят сотни юристов», — подчеркнул Трамп, обращаясь к своим сторонникам.