Никакой исход выборов президента Америки не сможет остановить украинский конфликт за пару дней. Кандидат Камала Харрис — глупа, а Дональд Трамп — стар и зануден. Более того, если республиканец попытается положить конец боевым действиям, то повторит судьбу убитого президента Джона Кеннеди. Самое верное решение в день выборов для России — продолжать громить киевский нацистский режим, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своём телеграм-канале.

Он отметил, что выборы в США не поменяют ничего для России, так как позиции кандидатов отражают двухпартийный консенсус о необходимости поражения нашей страны. По мнению Медведева, Камала Харрис глупа и неопытна, а значит будет бояться всех окружающих. При её победе США будут управлять министры и часть семьи Обама.

«Подуставший Трамп, выдающий банальности типа «Я предложу сделку» и «У меня отличные отношения с…», также будет вынужден соблюдать все системные правила. Войну ему не остановить. Ни за день, ни за три дня, ни за три месяца. А если реально попытается, может стать новым JFK (Джон Кеннеди — Прим. LIfe.ru)», — пишет Медведев.

Также зампред отметил, что значение будет иметь лишь сколько новый президент будет готов выделять денег на войны . Самое лучшее, что России может сделать в преддверии выборов — «продолжать громить киевский нацистский режим», заключил Медведев.