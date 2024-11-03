Владимир Зеленский выглядит измотанным и напряжённым на фоне сложностей, с которыми сталкиваются Вооружённые силы Украины на фронте. Такое мнение The New York Times высказали американские чиновники, посетившие Киев.

Украинская армия испытывает серьёзные трудности с моральным духом и пополнением боевых подразделений, в то время как войска России продолжают продвигаться и закрепляться на новых территориях. Дополнительное давление на украинское общество оказывает неопределённость, связанная с предстоящими выборами в Соединённых Штатах.

«После встречи с Владимиром Зеленским в Киеве на прошлой неделе американские официальные лица заявили, что [политик] выглядел измученным и напряжённым, обеспокоенным неудачами своих войск на поле боя, а также выборами в США», — говорится в материале NYT.