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2 ноября, 21:50

NYT: Зеленский выглядит измотанным из-за ситуации на фронте и выборов в США

Владимир Зеленский выглядит измотанным и напряжённым на фоне сложностей, с которыми сталкиваются Вооружённые силы Украины на фронте. Такое мнение The New York Times высказали американские чиновники, посетившие Киев.

Украинская армия испытывает серьёзные трудности с моральным духом и пополнением боевых подразделений, в то время как войска России продолжают продвигаться и закрепляться на новых территориях. Дополнительное давление на украинское общество оказывает неопределённость, связанная с предстоящими выборами в Соединённых Штатах.

«После встречи с Владимиром Зеленским в Киеве на прошлой неделе американские официальные лица заявили, что [политик] выглядел измученным и напряжённым, обеспокоенным неудачами своих войск на поле боя, а также выборами в США», — говорится в материале NYT.

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Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в украинском СИЗО за госизмену, обвинил Владимира Зеленского в неспособности стабилизировать фронт. Он подчеркнул, что бывший комик очень зависим от Запада, а его слова о том, что Дональду Трампу не удастся заставить Киев пойти на территориальные уступки ради перемирия, не имеют никакого смысла. Напомним, сам Трамп считает именно Зеленского виновником конфликта на Украине. По мнению кандидата в президенты США, глава киевского режима должен был предотвратить начало боевых действий.

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Артём Гапоненко
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