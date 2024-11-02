Минобороны России в этом году предлагало передать 935 украинских военнопленных, из них Киев забрал только 279 человек, заявила на онлайн-брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова и обвинила Киев в саботаже.

«В настоящее время киевский режим буквально саботирует этот процесс, который был и институционализирован и, собственно говоря, давал результаты», — сказала дипломат.

По её словам, в обменные списки ВСУ включают «избранных» – исключительно боевиков националистических батальонов. Захарова объяснила, что Украину интересуют те подразделения и те военнослужащие, которые Россия признала экстремистскими, террористическими или националистическими.

В этом году Минобороны РФ передало Координационному штабу по вопросам обращения с военнопленными предложение о передаче Киеву 935 военнопленных ВСУ. В итоге же киевский режим забрал себе только 279 своих собственных граждан. Остальные 656 солдат остались невостребованными.