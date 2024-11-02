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2 ноября, 14:46

Захарову шокировали коварные ухищрения Зеленского для обмена «избранных» пленных

МИД обвинил Украину в саботаже обмена пленными после отказа забрать 656 солдат

Бойцы ВСУ. Фото © Flickr / Ministry of Defense of Ukraine

Бойцы ВСУ. Фото © Flickr / Ministry of Defense of Ukraine

Минобороны России в этом году предлагало передать 935 украинских военнопленных, из них Киев забрал только 279 человек, заявила на онлайн-брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова и обвинила Киев в саботаже.

«В настоящее время киевский режим буквально саботирует этот процесс, который был и институционализирован и, собственно говоря, давал результаты», — сказала дипломат.

По её словам, в обменные списки ВСУ включают «избранных» – исключительно боевиков националистических батальонов. Захарова объяснила, что Украину интересуют те подразделения и те военнослужащие, которые Россия признала экстремистскими, террористическими или националистическими.

В этом году Минобороны РФ передало Координационному штабу по вопросам обращения с военнопленными предложение о передаче Киеву 935 военнопленных ВСУ. В итоге же киевский режим забрал себе только 279 своих собственных граждан. Остальные 656 солдат остались невостребованными.

Дорога домой: Появилось первое видео обмена военнопленными с Украиной в Курской области
Дорога домой: Появилось первое видео обмена военнопленными с Украиной в Курской области

14 сентября Россия вернула из украинского плена 103 военнослужащих, которые были захвачены в плен во время вторжения ВСУ в Курскую область, и передала Киеву столько же солдат. А в августе Москва и Украина обменялись телами погибших военных. Россия получила 38 тел, погибших в ходе Специальной военной операции солдат ВС РФ, а Киев – 250 военных ВСУ.


Андрей Бражников
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