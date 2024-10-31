Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
31 октября, 13:16

Дорога домой: Появилось первое видео обмена военнопленными с Украиной в Курской области

Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле 30 на 30 в Курской области

Россия и Украина обменялись военнопленными. Скриншот видео © Телеграм / Елена Соколова

Россия и Украина обменялись военнопленными. Скриншот видео © Телеграм / Елена Соколова

Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле 30 на 30 в Курской области. Об этом информирует в Telegram-канале военкор Елена Соколова и публикует трогательные видео со спасёнными из лап ВСУ российскими солдатами.

Видео © Телеграм / Елена Соколова

По ее словам, обмен провели с участием подразделений «Дикой дивизии Донбасса», а также 810-ой отдельной гвардейской бригады морской пехоты и полка 1427 ВС РФ. Точное место обмена она не стала раскрывать. Вернувшиеся на родину бойцы первым делом позвонили родным и рассказали, что они живы и скоро приедут домой.

Минобороны РФ пока официальных комментариев по данному поводу не публиковало, как и украинская сторона.

14 сентября Россия вернула из украинского плена 103 военнослужащих, которые были захвачены в плен во время вторжения ВСУ в Курскую область, и передала Киеву столько же солдат. А в августе Москва и Украина обменялись телами погибших военных. Россия получила 38 тел, погибших в ходе Специальной военной операции солдат ВС РФ, а Киев – 250 военных ВСУ.

Россия и Украина обменялись телами погибших по формуле «89 на 501»
Россия и Украина обменялись телами погибших по формуле «89 на 501»
Андрей Бражников
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Ситуация в Курской области
  • Мировая политика
  • Политика
  • Курская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar