Дорога домой: Появилось первое видео обмена военнопленными с Украиной в Курской области
Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле 30 на 30 в Курской области
Россия и Украина обменялись военнопленными. Скриншот видео © Телеграм / Елена Соколова
Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле 30 на 30 в Курской области. Об этом информирует в Telegram-канале военкор Елена Соколова и публикует трогательные видео со спасёнными из лап ВСУ российскими солдатами.
Видео © Телеграм / Елена Соколова
По ее словам, обмен провели с участием подразделений «Дикой дивизии Донбасса», а также 810-ой отдельной гвардейской бригады морской пехоты и полка 1427 ВС РФ. Точное место обмена она не стала раскрывать. Вернувшиеся на родину бойцы первым делом позвонили родным и рассказали, что они живы и скоро приедут домой.
Минобороны РФ пока официальных комментариев по данному поводу не публиковало, как и украинская сторона.
14 сентября Россия вернула из украинского плена 103 военнослужащих, которые были захвачены в плен во время вторжения ВСУ в Курскую область, и передала Киеву столько же солдат. А в августе Москва и Украина обменялись телами погибших военных. Россия получила 38 тел, погибших в ходе Специальной военной операции солдат ВС РФ, а Киев – 250 военных ВСУ.