Дорога домой: Появилось первое видео обмена военнопленными с Украиной в Курской области

Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле 30 на 30 в Курской области. Об этом информирует в Telegram-канале военкор Елена Соколова и публикует трогательные видео со спасёнными из лап ВСУ российскими солдатами.

Видео © Телеграм / Елена Соколова

По ее словам, обмен провели с участием подразделений «Дикой дивизии Донбасса», а также 810-ой отдельной гвардейской бригады морской пехоты и полка 1427 ВС РФ. Точное место обмена она не стала раскрывать. Вернувшиеся на родину бойцы первым делом позвонили родным и рассказали, что они живы и скоро приедут домой.

Минобороны РФ пока официальных комментариев по данному поводу не публиковало, как и украинская сторона.