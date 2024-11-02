«Ни-че-го не получится!» Зеленскому открыли глаза на разбивающую сердце правду о Трампе

Депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в украинском СИЗО за госизмену, обвинил Владимира Зеленского в неспособности стабилизировать фронт и в браваде перед кандидатом в президенты США Дональдом Трампом. Об этом нардеп сообщил в телеграм-канале.

«В интервью южнокорейским медиа Величайший с апломбом заявил, что если Трамп захочет остановить войну — у него не получится.<...> Не знаю, что там получится или не получится у Трампа, но уже сейчас Величайший не может даже стабилизировать фронт. Я уже не говорю о каком-то возврате территории. То есть, дядя, не получается ничего сейчас у тебя. Ни-че-го», — написал он.

Дубинский считает, что Зеленский очень зависим от Запада, а его слова о том, что Трампу не удастся заставить Украину пойти на территориальные уступки ради перемирия, не имеют никакого смысла.