На этой неделе Владимир Зеленский посетил саммит Северного совета в Рейкьявике, где искал поддержки, уверен депутат Верховной рады Александр Дубинский. В случае победы на выборах Дональда Трампа главарю киевского режима придётся отказаться от мирного плана экс-президента США.

«Очевидно, что турне в Северную Европу — это поиск ресурсов, которые могут заменить американские... США являются ключевым донором украинской обороны. Поэтому надо знать позицию будущего президента и под неё выстраивать все «планы победы», — написал Дубинский в телеграм-канале.

По мнению депутата Рады, причины «лихорадочных покатушек» президента Украины и главы его офиса Андрея Ермака кроются именно в попытке заручиться поддержкой в Европе. По его словам, они не видят своего будущего после окончания конфликта.