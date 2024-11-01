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1 ноября, 13:35

Раскрыта цель внезапного турне Зеленского в Европу

Дубинский: Турне Зеленского в Европу — поиск ресурсов на случай победы Трампа

Владимир Зеленский. Фото © Telegram / Zelenskiy / Official

Владимир Зеленский. Фото © Telegram / Zelenskiy / Official

На этой неделе Владимир Зеленский посетил саммит Северного совета в Рейкьявике, где искал поддержки, уверен депутат Верховной рады Александр Дубинский. В случае победы на выборах Дональда Трампа главарю киевского режима придётся отказаться от мирного плана экс-президента США.

«Очевидно, что турне в Северную Европу — это поиск ресурсов, которые могут заменить американские... США являются ключевым донором украинской обороны. Поэтому надо знать позицию будущего президента и под неё выстраивать все «планы победы», — написал Дубинский в телеграм-канале.

По мнению депутата Рады, причины «лихорадочных покатушек» президента Украины и главы его офиса Андрея Ермака кроются именно в попытке заручиться поддержкой в Европе. По его словам, они не видят своего будущего после окончания конфликта.

Ранее главы МО и МИД Польши отказались передать Зеленскому истребители МиГ-29. Глава польского военного ведомства заявил, что в приоритете у Польши — собственная безопасность. По его словам, страна передала Киеву столько техники, сколько могла.

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Алена Пенчугина
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