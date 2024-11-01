В «курской мясорубке» Зеленского сложили головы почти 29 тысяч бойцов ВСУ
Минобороны РФ: Потери ВСУ в Курской области составили 28 850 военнослужащих
Потери ВС Украины на Курском направлении за минувшие сутки превысили 250 человек. Об этом уведомили в Минобороны России. При этом с начала вторжения в российский регион враг потерял почти 29 тысяч солдат.
«За сутки потери ВСУ составили более 250 военнослужащих, уничтожены 3 боевые бронированные машины, а также 6 артиллерийских орудий, из них 1 самоходная артиллерийская установка Caesar французского производства, миномёт, зенитный ракетный комплекс и 9 автомобилей. Один военнослужащий ВСУ сдался в плен», — докладывает пресс-служба военного ведомства.
Общие потери украинской стороны в «курской мясорубке» Зеленского превысили 28 850 военнослужащих. Кроме того, противник потерял 180 танков, 101 БМП, 106 БТР, 1 062 бронированные машины, 777 автомобилей, 254 артиллерийских орудия, 40 пусковых установок РСЗО, включая 11 HIMARS и 6 MLRS американского производства.
Ранее Life.ru рассказывал о том, как экс-капитан ВСУ Владимира Зеленского призвал уволить главнокомандующего украинской армией Александра Сырского, под руководством которого ВС Украины не добились никаких прорывов на фронте. По мнению ветерана, при нынешнем главкоме войска Незалежной будут только продолжать отступать, теряя людей и территории. Самого Сырского бывший офицер отнёс к той категории командиров, которые посылают собственных солдат на верную смерть.
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