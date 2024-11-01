Потери ВС Украины на Курском направлении за минувшие сутки превысили 250 человек. Об этом уведомили в Минобороны России. При этом с начала вторжения в российский регион враг потерял почти 29 тысяч солдат.

«За сутки потери ВСУ составили более 250 военнослужащих, уничтожены 3 боевые бронированные машины, а также 6 артиллерийских орудий, из них 1 самоходная артиллерийская установка Caesar французского производства, миномёт, зенитный ракетный комплекс и 9 автомобилей. Один военнослужащий ВСУ сдался в плен», — докладывает пресс-служба военного ведомства.

Общие потери украинской стороны в «курской мясорубке» Зеленского превысили 28 850 военнослужащих. Кроме того, противник потерял 180 танков, 101 БМП, 106 БТР, 1 062 бронированные машины, 777 автомобилей, 254 артиллерийских орудия, 40 пусковых установок РСЗО, включая 11 HIMARS и 6 MLRS американского производства.