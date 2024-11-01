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1 ноября, 11:12

Прозевавший прорыв украинский генерал Содоль провалил медкомиссию и уволился из ВСУ

Экс-командующий объединёнными силами Содоль уволился из ВСУ после комиссии

Генерал-лейтенант Юрий Содоль. Фото © Командування Об&#x27;єднаних Сил ЗСУ

Генерал-лейтенант Юрий Содоль. Фото © Командування Об'єднаних Сил ЗСУ

Экс-командующий Объединёнными силами ВСУ генерал Содоль провалил военно-врачебную комиссию и уволился из украинской армии. Об этом сообщила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая, которая не раз критиковала генерала после прорыва Армии России в районе Торецка в ДНР.

«Генерал Содоль уволился из ВСУ через военно-врачебную комиссию», — написала нардеп в своем Telegram-канале.

Содоль командовал Объединёнными силами ВСУ с 11 февраля 2024 года. После прорыва Армии России в районе Торецка генерала потребовали проверить. Безуглая тогда заявила, что во время пропущенного прорыва на Торецк он «пьянствовал в одесском ресторане». обвинил генерала в гибели тысяч военнослужащих. Незадолго до этого Содоля сняли с должности. Как заявляла депутат Рады Марьяна Безуглая, во время пропущенного прорыва на Торецк он якобы «пьянствовал в одесском ресторане».

Зеленский уволил командующего Содоля, прозевавшего прорыв Армии России из-за пьянки
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Андрей Бражников
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