Экс-командующий Объединёнными силами ВСУ генерал Содоль провалил военно-врачебную комиссию и уволился из украинской армии. Об этом сообщила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая, которая не раз критиковала генерала после прорыва Армии России в районе Торецка в ДНР.

Содоль командовал Объединёнными силами ВСУ с 11 февраля 2024 года. После прорыва Армии России в районе Торецка генерала потребовали проверить. Безуглая тогда заявила, что во время пропущенного прорыва на Торецк он «пьянствовал в одесском ресторане». обвинил генерала в гибели тысяч военнослужащих. Незадолго до этого Содоля сняли с должности. Как заявляла депутат Рады Марьяна Безуглая, во время пропущенного прорыва на Торецк он якобы «пьянствовал в одесском ресторане».