Азовец* обвинил генерала Содоля в гибели тысяч бойцов ВСУ и поставил на прицел сыщиков

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины проверит действия бывшего командующего объединёнными силами ВСУ Юрия Содоля на Харьковском направлении. Об этом сообщает издание "Украинская правда", ссылаясь на источник.

Заявление на генерала написал начальник штаба бригады "Азов"* в составе Нацгвардии Украины Богдан Кротевич. Он написал в доносе, что действия генерала привели к "гибели тысяч военнослужащих" ВСУ, Нацгвардии и других подразделений обороны, что привело к ослаблению позиций на фронте и потере территорий под Торецком.

"ГБР ответило Кротевичу, что его заявление по фактам возможного превышения служебных полномочий и некомпетентного командования войсками со стороны Содоля рассмотрено и по результатам обработки присоединено к материалам уголовного дела об обстоятельствах прорыва российскими военными границы в Харьковской области", — указано в сообщении.

По сведениям издания, в ГБР пообещали Кротевичу проверить предоставленную информацию.