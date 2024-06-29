Азовец* обвинил генерала Содоля в гибели тысяч бойцов ВСУ и поставил на прицел сыщиков
ГБР проверит действия экс-командующего объединёнными силами ВСУ Содоля в Торецке
Юрий Содоль. Обложка © Командування Об'єднаних Сил ЗСУ
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины проверит действия бывшего командующего объединёнными силами ВСУ Юрия Содоля на Харьковском направлении. Об этом сообщает издание "Украинская правда", ссылаясь на источник.
Заявление на генерала написал начальник штаба бригады "Азов"* в составе Нацгвардии Украины Богдан Кротевич. Он написал в доносе, что действия генерала привели к "гибели тысяч военнослужащих" ВСУ, Нацгвардии и других подразделений обороны, что привело к ослаблению позиций на фронте и потере территорий под Торецком.
"ГБР ответило Кротевичу, что его заявление по фактам возможного превышения служебных полномочий и некомпетентного командования войсками со стороны Содоля рассмотрено и по результатам обработки присоединено к материалам уголовного дела об обстоятельствах прорыва российскими военными границы в Харьковской области", — указано в сообщении.
По сведениям издания, в ГБР пообещали Кротевичу проверить предоставленную информацию.
Напомним, ранее Владимир Зеленский уволил с поста командующего Объединёнными силами ВСУ Юрия Содоля, так как тот "проворонил" прорыв российских войск в районе Торецка Донецкой Народной Республики (ДНР). На должности военный успел продержаться всего четыре месяца. Теперь место Содоля занимает бригадный генерал Андрей Гнатов. Жесточайшей критике из-за прорыва Российской армии в районе Торецка подвергли и главкома ВСУ. При этом в США считают, что увольнение Содоля может ослабить позиции Александра Сырского.
* Организация признана террористической и запрещена в Российской Федерации.