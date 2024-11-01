Владимир Зеленский должен уволить главкома Вооружённых сил Украины (ВСУ) Александра Сырского, который не смог добиться никаких прорывов на фронте за время прихода на пост. Об этом заявил бывший капитан украинской армии с псевдонимом Арти Грин в интервью YouTube-каналу Politeka Online.

«Все в руках верховного главнокомандующего, <…> нужна политическая воля. Сырский должен быть снят, на его место должен быть поставлен главнокомандующий, который имеет позитивный практический опыт командования соединениями или даже бригадами», — объяснил офицер.

Он уверен, что ВСУ ждёт дальнейшее отступление с потерей территории и солдат, если Сырский останется. Офицер причислил главкому к числу «выдающихся военачальников», которые посылают подразделения на убой. По его оценке, катастрофические потери украинской армии связаны именно с профнепригодностью высших командиров, в то время как ВС России «вырастили это звено, и оно значительно превосходит ВСУ в этом компоненте».