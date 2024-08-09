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9 августа, 01:05

Команда Сырского раскололась из-за боёв с Россией

CNN: В команде главкома ВСУ Сырского произошёл раскол

В команде главнокомандующего ВСУ Александра Сырского случился раскол, пишет CNN. Виной стали столкновения с российскими военными, которые приносят украинской стороне большие потери.

Подчинённые Сырского не хотят вести боевые действия "на истощение". Как подчёркивает телекомпания, молодое поколение предлагает сделать ставку на "хитрость и ловкость", отказавшись от настойчивых действий.

О расколе стало известно широкой общественности, однако пока не известно, к чему это может привести.

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А ранее украинские СМИ допустили, что Сырский руководит атакой ВСУ на РФ из Сумской области. Журналисты изучили фотографию главкома украинских войск в окружении военнослужащих.

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Telegram / СИРСЬКИЙ

Артур Лапсаков
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