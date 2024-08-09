Команда Сырского раскололась из-за боёв с Россией

В команде главнокомандующего ВСУ Александра Сырского случился раскол, пишет CNN. Виной стали столкновения с российскими военными, которые приносят украинской стороне большие потери.

Подчинённые Сырского не хотят вести боевые действия "на истощение". Как подчёркивает телекомпания, молодое поколение предлагает сделать ставку на "хитрость и ловкость", отказавшись от настойчивых действий.

О расколе стало известно широкой общественности, однако пока не известно, к чему это может привести.