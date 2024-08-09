Команда Сырского раскололась из-за боёв с Россией
CNN: В команде главкома ВСУ Сырского произошёл раскол
В команде главнокомандующего ВСУ Александра Сырского случился раскол, пишет CNN. Виной стали столкновения с российскими военными, которые приносят украинской стороне большие потери.
Подчинённые Сырского не хотят вести боевые действия "на истощение". Как подчёркивает телекомпания, молодое поколение предлагает сделать ставку на "хитрость и ловкость", отказавшись от настойчивых действий.
О расколе стало известно широкой общественности, однако пока не известно, к чему это может привести.
А ранее украинские СМИ допустили, что Сырский руководит атакой ВСУ на РФ из Сумской области. Журналисты изучили фотографию главкома украинских войск в окружении военнослужащих.
Telegram / СИРСЬКИЙ