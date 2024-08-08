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8 августа, 17:17

"Просто безумие": В США развеяли мечты Киева о победе над Россией с помощью F-16

Экс-разведчик Шаффер: F-16 не помогут ВСУ победить Россию

Надежда Запада на победу над Россией при помощи поставок Киеву истребителей F-16 — настоящее безумие. Таким мнением поделился экс-разведчик из США Тони Шаффер в ролике YouTube-канала Deep Dive.

"Поставка F-16 — это символический шаг. Это очередное "чудо-оружие", которое, как предполагают на Западе, склонит чашу весов в пользу Украины и поможет нанести поражение. То, на что рассчитывает Запад, — это просто безумие. Это очередной раз доказывает, что наша политика в сфере безопасности не рациональна", — отметил эксперт.

Боевой потенциал F-16: Может ли изменить истребитель ситуацию на Украине
Боевой потенциал F-16: Может ли изменить истребитель ситуацию на Украине

Как сообщал Life.ru, Запад 31 июля передал Украине десять истребителей F-16, к концу года Киеву хотят поставить ещё 10. Зеленский уже записал пафосное видео с самолётами на аэродроме и выдал их арсенал. Сегодня стало известно, что первые истребители вылетели на задание в Херсонской области. Однако, по данным военных, за ними уже вышли на "охоту".

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Mike Mareen

Александра Мышляева
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