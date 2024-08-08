"Просто безумие": В США развеяли мечты Киева о победе над Россией с помощью F-16

"Поставка F-16 — это символический шаг. Это очередное "чудо-оружие", которое, как предполагают на Западе, склонит чашу весов в пользу Украины и поможет нанести поражение. То, на что рассчитывает Запад, — это просто безумие. Это очередной раз доказывает, что наша политика в сфере безопасности не рациональна", — отметил эксперт.