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Регион
8 августа, 11:48
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"Срок службы у этих летунов — комариный": Над новыми регионами РФ впервые заметили F-16

Над Херсонской областью впервые замечены истребители F-16

Над Каховским районом Херсонской области впервые замечены истребители F-16, которые Киеву поставили США. Об этом сообщил глава местной администрации Павел Филипчук.

"Со вчерашнего дня над нашим округом летают F-16. Это делается ля того, чтобы посеять панику, подавить нашу веру в победу. Важно не поддаваться этим настроениям. Уверен, срок службы у этих летунов — комариный. Скоро все их собьют и уничтожат", — заявил политик в видеообращении в своём телеграм-канале.

Филипчук выразил уверенность, что все эти американские истребители вскоре станут экспонатами выставки подбитой западной техники на Поклонной горе в Москве.

Боевой потенциал F-16: Может ли изменить истребитель ситуацию на Украине
Боевой потенциал F-16: Может ли изменить истребитель ситуацию на Украине

Напомним, что Запад 31 июля передал Украине десять истребителей F-16, а к концу года их количество хотят увеличить до 20. Зеленский уже записал пафосное видео с самолётами на аэродроме и выдал их арсенал. Однако польский генерал считает, что ВС РФ уже прицелились по F-16.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Ali _Cobanoglu

Александра Вишнякова
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