"Срок службы у этих летунов — комариный": Над новыми регионами РФ впервые заметили F-16

"Со вчерашнего дня над нашим округом летают F-16. Это делается ля того, чтобы посеять панику, подавить нашу веру в победу. Важно не поддаваться этим настроениям. Уверен, срок службы у этих летунов — комариный. Скоро все их собьют и уничтожат", — заявил политик в видеообращении в своём телеграм-канале.