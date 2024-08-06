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6 августа, 11:18

Польский генерал считает, что ВС РФ уже прицелились по украинским F-16

Генерал Коморницкий: ВС России уже выбрали цели для уничтожения F-16 ВСУ

Истребитель F-16. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / A Periam Photography

Истребитель F-16. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / A Periam Photography

Вооружённые силы России уже определили цели для уничтожения угрозы поставленных ВСУ F-16. Об этом заявил замначальника генерального штаба Войска польского генерал Леон Коморницкий в интервью DoRzeczy.

"Российские ракеты теперь будут нацелены на украинские аэродромы. На мой взгляд, россияне их определили", — сказал он.

Отмечается, что истребители гораздо чаще уничтожают на аэродромах, а не в небе. Генерал назвал систему ПВО Украины недостаточной для защиты иностранных самолётов.

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Напомним, что изначально количество поставленных ВСУ F-16 не указывалось, было известно только то, что их мало. Позже стали говорить о том, что ВСУ получили шесть таких истребителей. Французский военный предположил, что командование украинскими войсками планирует сделать из них два условных флота, одному из которому будет можно бить по территории России, а другому нет. Зеленский уже записал пафосное видео с F-16 на аэродроме и выдал арсенал самолётов.

Николай Рюмин
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