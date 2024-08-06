Польский генерал считает, что ВС РФ уже прицелились по украинским F-16

Вооружённые силы России уже определили цели для уничтожения угрозы поставленных ВСУ F-16. Об этом заявил замначальника генерального штаба Войска польского генерал Леон Коморницкий в интервью DoRzeczy.

"Российские ракеты теперь будут нацелены на украинские аэродромы. На мой взгляд, россияне их определили", — сказал он.