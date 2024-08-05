Командир спецназа "Ахмат" рассказал, как поставленные Киеву F-16 повлияют на ход СВО
Алаудинов: Поставленные Киеву истребители F-16 никак не повлияют на ход СВО
Истребитель F-16. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / A Periam Photography
Американские истребители F-16, которые были поставлены на Украину, никак не повлияют на ход спецоперации (СВО). Такое заявление сделал заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооружённых сил РФ (ВС), командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апты Алаудинов.
"Ничего не поменяют эти шесть F-16. Потому что если бы ход данного СВО мог поменять какой бы то ни был самолёт — и не только F-16, поверьте мне, давным-давно бы эти самолёты дали Украине", — приводит ТАСС слова Алаудинова.
Слухи о том, что первые истребители F-16 прибыли на Украину, ранее появились в западной прессе. Изначально количество самолётов не указывалось, было известно только то, что их немного. Позднее стали говорить о том, что ВСУ получили шесть этих самолётов. Французский военный предположил, что командование украинскими войсками планирует сделать из них два условных флота, одному из которому будет можно бить по территории России, а другому нет. Тем временем Зеленский записал пафосное видео с F-16 на аэродроме и выдал арсенал самолётов.