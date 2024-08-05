Командир спецназа "Ахмат" рассказал, как поставленные Киеву F-16 повлияют на ход СВО

"Ничего не поменяют эти шесть F-16. Потому что если бы ход данного СВО мог поменять какой бы то ни был самолёт — и не только F-16, поверьте мне, давным-давно бы эти самолёты дали Украине", — приводит ТАСС слова Алаудинова.