Задержан сенатор Савельев
Олимпиада в Париже
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 августа, 07:42

В США назвали серьёзный недостаток переданных ВСУ истребителей F-16

Политолог Слебода: Поступившие ВСУ истребители F-16 значительно устарели

Истребитель F-16. Обложка © Wikipedia / Vitaly V. Kuzmin

Истребитель F-16. Обложка © Wikipedia / Vitaly V. Kuzmin

Американские истребители F-16, которые получили Вооружённые силы Украины (ВСУ), уже сильно устарели. Об этом заявил политолог Марк Слебода.

"F-16 — это устаревшие самолёты, которые, теоретически, будут противостоять лучшей системе ПВО в мире, что однозначно и бесспорно доказано", — подчеркнул эксперт в интервью ютуб-каналу Dialogue Works.

Слебода дополнил, что полученные украинскими военными истребители рискуют быть уничтоженными каждый раз, когда они приближаются к линии боевого соприкосновения. Российские войска ни за что не допустят применения ракет "воздух-земля" с F-16. По словам политолога, военные ВС РФ с энтузиазмом будут выслеживать американские самолёты, "чтобы преподать урок и предотвратить прецедент".

Зеленский записал пафосное видео с F-16 на аэродроме и выдал арсенал самолётов
Зеленский записал пафосное видео с F-16 на аэродроме и выдал арсенал самолётов

Слухи о том, что первые истребители F-16 прибыли на Украину, появились ранее в западных СМИ. Изначально количество самолётов не называлось, было известно только то, что их немного. Позднее стали говорить о том, что ВСУ получили шесть этих машин. Военный из Франции предположил, что командование украинскими войсками планирует сделать из них два условных флота, одному из которому будет можно бить по территории России, а другому нет. 4 августа стало известно, что ВСУ передали десять таких F-16.

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • США
  • ВСУ
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров