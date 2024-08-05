В США назвали серьёзный недостаток переданных ВСУ истребителей F-16
Политолог Слебода: Поступившие ВСУ истребители F-16 значительно устарели
Истребитель F-16. Обложка © Wikipedia / Vitaly V. Kuzmin
Американские истребители F-16, которые получили Вооружённые силы Украины (ВСУ), уже сильно устарели. Об этом заявил политолог Марк Слебода.
"F-16 — это устаревшие самолёты, которые, теоретически, будут противостоять лучшей системе ПВО в мире, что однозначно и бесспорно доказано", — подчеркнул эксперт в интервью ютуб-каналу Dialogue Works.
Слебода дополнил, что полученные украинскими военными истребители рискуют быть уничтоженными каждый раз, когда они приближаются к линии боевого соприкосновения. Российские войска ни за что не допустят применения ракет "воздух-земля" с F-16. По словам политолога, военные ВС РФ с энтузиазмом будут выслеживать американские самолёты, "чтобы преподать урок и предотвратить прецедент".
Слухи о том, что первые истребители F-16 прибыли на Украину, появились ранее в западных СМИ. Изначально количество самолётов не называлось, было известно только то, что их немного. Позднее стали говорить о том, что ВСУ получили шесть этих машин. Военный из Франции предположил, что командование украинскими войсками планирует сделать из них два условных флота, одному из которому будет можно бить по территории России, а другому нет. 4 августа стало известно, что ВСУ передали десять таких F-16.