Боевой потенциал F-16: Может ли изменить истребитель ситуацию на Украине На Украине замечены первые истребители F-16. Это один из самых известных и распространённых боевых самолётов в мире. Какие у него технические характеристики и боевые возможности, чем он опасен, как его собираются использовать в украинском конфликте. 6 августа, 21:25 F-16 считается основным истребителем НАТО. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Martynas Makaras

Истребитель F-16 Fighting Falcon (боевой сокол) представляет собой самолёты четвёртого поколения. Созданный полвека назад компанией General Dynamics (ныне часть Lockheed Martin) F-16 участвовал во многих конфликтах по всему миру. Истребитель остаётся на вооружении армии США и стран НАТО и продолжает модернизироваться в соответствии современным требованиям.

История создания и развития F-16

F-16 Fighting Falcon начали разрабатывать в 1970-х годах. В то время перед американскими военными стояла задача создать лёгкий истребитель, который мог бы успешно маневрировать и эффективно поражать цели. В 1974 году корпорация General Dynamics выиграла конкурс на разработку нового самолёта.

Первый полёт опытного образца F-16 состоялся в 1976 году. Самолёт был лёгким, манёвренным и быстрым. В 1978 году истребитель приняли на вооружение Военно-воздушные силы США.

Одной из ключевых особенностей F-16 стала его многофункциональность. Он мог выполнять разнообразные боевые задачи — от воздушных боёв до нанесения ударов по наземным целям. Это сделало его универсальным истребителем, который подходил для разных типов миссий.

Модель постоянно модернизировали: улучшали электронику, вооружение и двигатели. Это позволило самолёту оставаться актуальным на протяжении десятилетий. Одной из важных вех в развитии стала программа MLU (Mid-Life Update), начатая в 1990-х годах. Она предусматривала установку новых радаров, систем навигации и вооружения. Благодаря этим обновлениям F-16 смог конкурировать с более современными истребителями.

F-16 стоит на вооружении 25 стран. Фото © ТАСС / ZUMA / Yorick Jansens

F-16 — самый массовый сверхзвуковой истребитель четвёртого поколения. В мире построено свыше 4600 таких самолётов, а на вооружение их приняли 25 стран. Несмотря на солидный возраст, многие машины продолжают служить до сих пор.

Первый случай боевого применения F-16 произошёл 26 апреля 1981 года в ходе гражданской войны в Ливане. Тогда эти истребители использовала армия Израиля. F-16 из нескольких стран НАТО были основными ударными самолётами в ходе военной операции блока против Югославии.

Чем опасны истребители F-16

Одно из достоинств F-16 — их высокая манёвренность. Это позволяет пилотам избегать атак противника. Лёгкий вес и мощный двигатель делают F-16 быстрым и манёвренным в воздушных боях.

Еще одно преимущество — универсальность. F-16 может выполнять самые разные задачи. Он подходит для воздушных боёв, атак на наземные цели и даже для разведки.

Современные системы вооружения — ещё одна сильная сторона Fighting Falcon. Истребитель может нести широкий ассортимент оружия. Многочисленные точки подвески позволяют гибко выбирать вооружение под конкретную миссию.

Современные радары, системы навигации и прицеливания делают F-16 очень эффективным. Пилоты получают подробную информацию о боевой обстановке и могут быстро реагировать на угрозы.

Чем опасен F-16? Во-первых, его скорость и манёвренность делают его трудной целью. Во-вторых, вооружение позволяет уничтожать как воздушные, так и наземные цели. Современные ракеты класса "воздух — воздух" и "воздух — земля" превращают "боевого сокола" в грозного противника.

Технологические обновления, такие как радары с фазированной решёткой и системы радиоэлектронной борьбы, добавляют F-16 больше возможностей. Они позволяют ему обнаруживать и уничтожать цели на большом расстоянии, а также защищаться от ракетных атак.

Кроме того, F-16 может выполнять миссии в любых погодных условиях и в любое время суток. Это даёт ему преимущество перед многими другими истребителями.

F-16 является всепогодным. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Ali _Cobanoglu

Таким образом, F-16 — это сочетание скорости, манёвренности, мощного вооружения и современной электроники. Это делает его ценным активом для армии.

Характеристики F-16

Существует свыше 15 модификаций F-16. Поэтому говорить о единых технических характеристиках этих истребителей не приходится. Однако база у всех более-менее единая:

экипаж состоит из одного человека;

дальность полёта — 4000 км;

максимальная высота полёта — 18 000 м;

боевой радиус самолёта — 1361–1759 км;

максимальная скорость — 2145 км/ч;

крейсерская скорость — 0,93 М; скорость подъёма — 275 м/с.

Вооружение

стрелково-пушечное оружие (шестиствольная 20-миллиметровая пушка M61A1 с боезапасом в 511 снарядов и возможностью стрельбы зарядами с обеднённым ураном);

управляемые высокоточные ракеты ("воздух — воздух", "воздух — поверхность");

бомбы (корректируемые, кассетные и свободнопадающие).

Стоимость F-16

Цена одного F-16, учитывая большое количество вариантов конфигураций, может варьироваться от $43 млн до $55 млн. Несмотря на высокую стоимость, издание The National Interest называет F-16 одним из лучших и экономически эффективных реактивных истребителей в мире.

В мире эксплуатируется 2,8 тыс. F-16. Фото © ТАСС / ZUMA

Сколько самолетов F-16 у США

По данным портала FlightGlobal, по всему миру в эксплуатации находятся 2,8 тыс. F-16. На 2022 год в армии США насчитывалось 936 самолётов. Помимо США, большими запасами располагают Турция, Израиль, Египет, Южная Корея, Греция и Тайвань. На все эти страны вместе приходится три четверти мирового авиапарка F-16. По несколько десятков самолётов есть у таких европейских стран, как Бельгия, Польша, Дания и Нидерланды.

F-16 на Украине в 2024 году

Почти с самого начала конфликта на Украине Киев добивался от стран Запада разрешения на поставки самолётов F-16 для участия в боевых действиях. Однако вопрос поставок долгое время был предметом ожесточённого спора между союзниками Украины, поскольку предоставление стороне конфликта таких самолётов, по их мнению, может спровоцировать эскалацию напряжённости между Россией и НАТО. Больше всего сопротивления (как минимум видимого) было со стороны США, без разрешения которых другие страны не могли начать поставки американской военной техники.

19 мая 2023 года на NBC заявили, что Запад созрел для передачи F-16 Украине, но делать это будут не напрямую из Вашингтона, а через посредников. Передать свои самолёты согласились Нидерланды, Дания, Норвегия. В середине июля 2023 года планы на передачу Украине F-16 наконец подтвердили и США.

Западные страны передали первые F-16 Украине. Фото © ТАСС / ZUMA

В конце мая 2024 года стало известно, что первые F-16 от Нидерландов и Дании уже в пути и должны прибыть на Украину в ближайшее время. Ожидается, что от Нидерландов будет 24 самолёта, от Дании — 19. При этом обе страны не стали запрещать Украине использовать свои самолёты вне её границ.

31 июля 2024 года стало известно, что первые самолёты поступили на территорию Украины. В местной прессе появились видеозаписи их предположительного пролёта в небе над Львовом и Одессой. Утверждается, что это лишь первая партия. В течение четырёх лет Бельгия, Нидерланды, Дания и Норвегия обещают передать Киеву в общей сложности от 60 до 85 самолётов.

Как отреагировала Россия

Ещё 30 мая министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия расценивает передачу Украине истребителей F-16 как сигнал НАТО в ядерной сфере. По его словам, таким образом Запад даёт понять, что готов буквально на всё, чтобы конфликт на Украине разрешился в их пользу.

В Госдуме предупредили, что в случае, если F-16 начнут летать над Украиной, места их базирования, даже в странах НАТО, станут законными военными целями для РФ. Депутат Алексей Чепа отметил, что эти самолёты хорошо знакомы российским ПВО, которые буквально разрабатывались в том числе под эту модель.

Репортёр британского телеканала Sky News Майкл Драммонд считает, что Украине не стоит ждать стремительного перелома в конфликте с Россией после поставок западных истребителей F-16, поскольку им будут противостоять российские зенитно-ракетные системы С-300 и С-400. По его мнению, истребители "повысят военную силу Украины и укрепят её противовоздушную оборону", однако они "сами по себе не изменят" ход конфликта.

Награда за сбитый F-16

За уничтожение истребителей F-15 и F-16 российским военным пообещали награду в 15 млн рублей. Сейчас бойцов СВО уже поощряют за уничтожение натовских танков. К примеру, за каждую единицу американских "Абрамсов" и немецких "Леопардов" бойцам группировки войск "Центр" выплачивают по 500 тыс. рублей.

Авторы Андрей Соколов